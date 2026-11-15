محمدمهدی رحیمی در گفتگو با تابناک:
آیتالله هاشمی دچار استحاله ذهنی شده بود/ موشک به بخشی از زندگی کشورها تبدیل شده
مدیر کل پیشین روابط عمومی دولت شهید رئیسی گفت: عجیب بود که چرا آیت الله هاشمی رفسنجانی دچار استحاله ذهنی شده بودند و تا این اندازه از واقعیتها فاصله گرفته بودند که میگفتند دوران موشک به پایان رسیده است!
در بخش نخست گفتوگو با محمدمهدی رحیمی، مدیر کل پیشین روابط عمومی دولت شهید رئیسی موضوعات مختلفی از تحولات سیاست خارجی ایران و نسبت قدرت نظامی با دیپلماسی تا عملکرد دولتهای گذشته و حواشی مربوط به آنها مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم گفتگو با محمدمهدی رحیمی به دیدگاههای محمدجواد ظریف درباره مذاکره و نظم بینالملل به نقد نگاه خوشبینانه به هنجارها و قواعد بینالمللی پرداخته شده و نقش قدرت نظامی در ایجاد موقعیت مذاکره برای ایران هم تشریح شده است. همچنین در این گفتوگو، به موضوعاتی همچون برجام، جنگ ۱۲روزه، شهید امیرعبداللهیان، شهید رئیسی، مظلومیت دولت سیزدهم، جایگاه راهبردی تنگه هرمز و توانمندیهای نیروی دریایی سپاه با اشاره به توضیحات شهید تنگسیری پرداخته شد.
در این گفتگو همچنین این فعال حوزه رسانه و سیاست از برخی خاطرات و روایتهای خود درباره مسئولان و تحولات سیاسی و نظامی کشور سخن میگوید که در ادامه متن کامل گفتوگو را میخوانیم:
تابناک: در تصویر نخست، هدیهای به آقای هاشمی تقدیم شده؛ اکنون این بحث مطرح میشود که دنیای امروز، دنیای گفتوگو است یا موشک؟
سال ۱۳۹۴ برای انجام مصاحبهای با ایشان رفته بودیم. آن زمان در خبرگزاری مهر فعالیت میکردم و با ایشان مصاحبهای داشتیم. در پایان مصاحبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هدیهای از طرف خبرگزاری به ایشان تقدیم کردیم. بیش از آنکه من از ایشان سؤال داشته باشم، احتمالاً ایشان، با توجه به شرایط آن روز نکاتی برای بیان داشتند. خدا رحمتشان کند؛ ایشان پیش از انقلاب، در دوران جنگ و در مقاطع مختلف زحمات زیادی برای کشور و انقلاب کشیدند.
به نظرم آنچه برای ایشان جذابتر بود، مشاهده دنیای امروز، ایران امروز و اوضاع و احوال کنونی بود. همان جمله مشهوری که از ایشان به یادگار ماند و بهنوعی به دلیل آن از مقام معظم رهبری کارت زرد گرفتند. ایشان اشارهای داشتند و گفتند که دوران آینده، دوران گفتوگو خواهد بود و دیگر خبری از موشکها و این مسائل نیست. فکر میکنم امروز فقط خبر از موشک است؛ یعنی دیگر از همهچیز عبور کردهایم. نهتنها در ایران، بلکه در همه جای دنیا، موشک به بخشی از زندگی کشورها تبدیل شده است.
تابناک: چندی پیش، مکرون، رئیسجمهور فرانسه در مراسم رونمایی از یک موشک در قلب اروپا حضور داشت؛ در حالیکه همواره از امنیت و این مسائل سخن میگویند. بااینحال خودشان در مراسم رونمایی از موشک حضور پیدا میکنند...
البته واقعیت این است که حتی در همان دورانی که ایشان میگفتند دیگر دوران موشک نیست، مکرون و اروپاییها، غربیها و شرقیها همگی دنبال موشک بودند. عجیب بود که چرا دچار چنین استحاله ذهنی شده بودند و تا این اندازه از واقعیتها فاصله گرفته بودند که میگفتند دوران موشک به پایان رسیده اما تأسفآورتر اینکه برخی افراد که زیر عبای ایشان بزرگ شدند و به جایگاهها و آلاف و علوف دنیا رسیدند، هنوز هم با وجود اینکه موشکها شلیک شدند در ویلاهای خود در لواسان، شمال کشور یا کرمان بودند و در مجموع، چندان احساس نکردند که موشکها چه تأثیری دارند. البته آثار آن را مشاهده کردند.
برای مثال در برخی موارد موشک به پارکینگ یک خودروسازی اصابت کرد و حدود ۱۰۰ دستگاه خودروی آنها از بین رفت یا بانکشان آسیب دید و هواپیمای آنها اسیب دید. اما نکته اینجاست که «آن کس که نداند و نداند که نداند». نمیدانم، واقعاً نمیدانند؟ یعنی هنوز هم نمیدانند قدرت نظامی به چه معناست؟ تلختر آن است که نمیدانند اگر ما در حوزه اقتصاد ضعفهایی داریم، که داریم و با ایرادات ساختاری و بنیادین مواجه هستیم، این وضعیت حاصل دستپخت چه کسانی است.
این ماجرا شبیه داستان دزدی است که هنگام فرار فریاد میزد: «دزد را بگیرید!» هر روز نیز میآید و نسخه میپیچد و میپرسد چرا کسی این دزد را دستگیر نکرده و تأکید میکند که دزد بسیار بدی بوده؛ البته وقتی از دزد صحبت میکنم، منظورم لزوماً معنای تحتاللفظی آن نیست؛ بلکه مسئله این است که این وضعیت حاصل عملکرد خود شماست. اگر شرایط نامطلوب است، نتیجه عملکرد شماست.
ما در این کشور افرادی داریم که دوران وزارتشان بهاندازه عمر خدمت یک فرد، یعنی حدود ۳۰ سال طول کشیده است. فردی که اگر از نخستین روز استخدام تا آخرین روز خدمتش را در نظر بگیریم، میتوان گفت با وزارت استخدام شده و با وزارت بازنشسته شده اما همچنان میپرسد: «این چه مملکتی است؟» واقعاً هم حرف درستی است! این چه مملکتی است که فردی با ۳۰ سال سابقه وزارت و با وجود چنین عملکردی همچنان به اظهارنظر ادامه میدهد و هیچ برخوردی هم با او صورت نگرفته؟ شنیدهام پرونده او بهطور کامل مختومه شده و در پروندهای که ۲۰ سال ادامه داشته تبرئه شده؛ پروندهای درباره واگذاری منابع و ثروتهای برق، آب، نفت و انرژی این کشور به این میکروسکوپیهای حاشیه خلیج فارس!
تابناک: تصویر بعد از آقای محمدجواد ظریف است. این همان هواپیمایی است که آسیب دید؟بله. دو هواپیما وجود داشت: یک فروند ایرباس ۳۴۰ که هواپیمای بزرگتری بود و یک فروند ایرباس ۳۲۰. این تصویر مربوط به ایرباس ۳۲۰ است. این پرواز پس از برجام انجام شد و افرادی که در تصویر میبینید عمدتاً چهرههای بشاش حاملان برجام به ایران هستند. فکر میکنم کمتر از یک ساعت از پرواز ما از فرودگاه وین به مقصد مشهد گذشته بود. قرار بود ابتدا این موفقیت را به امام رضا (ع) تقدیم کنند و سپس به ایران بازگردیم.
ماجرا مربوط به جلسه پنجبهعلاوهیک بود. جان کری اعلام میکند اگر این امتیازات را ندهید، این گفتوگوها در همین نقطه متوقف خواهد شد و مذاکرات را ترک میکنیم. آقای ظریف هم در پاسخ گفت: «هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید.» البته لاوروف نیز در همان نزدیکی گفت: «و یک روس را هم هرگز تهدید نکنید.» آقای ظریف در آن روزها عادت خوبی داشتند؛ از صندلی خود در قسمت جلوی هواپیما بلند میشدند و به میان مسافران میآمدند و با همه همسفران احوالپرسی میکردند، به آنها خداقوت میگفتند و تبریک میگفتند.
بیشتر خبرنگارانی که در این سفر همراه ما بودند، در همین حالوهوا قرار داشتند. برخی نیز از آقای ظریف میپرسیدند: «آقای ظریف، شب آخر چه اتفاقی افتاد؟ چگونه شد که ناگهان توافق حاصل شد و اعلام کردند که به توافق رسیدهاید؟ چند نکته برای ما توضیح دهید تا فردا بتوانیم پاسخ حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان را بدهیم.» و این گفتوگوها ادامه داشت.
من در بوفه هواپیما نشسته بودم. پس از تمام آن سوالها، سؤالی از آقای ظریف پرسیدم. ابتدا تشکر کردم و گفتم: «خداقوت، دستتان درد نکند. بههرحال، کار طاقتفرسایی بود اما فرض کنیم به توافق رسیدیم و آمریکا به تعهداتش عمل نکرد، چه کار میکنیم؟» ایشان از شنیدن چنین سؤالی برآشفتند. گویا اصلاً انتظار نداشتند در میان آنهمه بهبه و چهچه و تبریک و تمجید، کسی چنین سؤالی مطرح کند. همه از این موفقیت خوشحال بودند و شاید حتی گل هم میپاشیدند، اما ناگهان یک نفر پرسید: اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند، چه اتفاقی میافتد؟
فاصله میان لبخند تا عصبانیت آقای ظریف کسری از ثانیه است. بسیار سریع عصبانی میشوند. در ایام انتخابات دو سال گذشته نیز نمونههایی از آن عصبانیتها و واکنشها را مشاهده کردیم. در پاسخ گفتند: «اگر میشود، قطعنامه شورای امنیت پشتوانه این توافق است. ما شش قطعنامه قبلی شورای امنیت را لغو کردهایم. آمریکا هم اگر بخواهد، که نمیخواهد، به تعهداتش عمل نکند، جامعه جهانی اجازه نمیدهد. مگر میشود؟ همین کشورهای دیگر، مگر بیدلیل امضایشان پای این توافق است؟» اینها عین جملات ایشان است و فیلم آن نیز وجود دارد. شاید بتوانید از آن استفاده کنید.
این ماجرا نشاندهنده چیست؟ به نظرم تمام مسئله ما در سیاست خارجی، یا دقیقتر بگویم، ناکامیها، شکستها و عدم موفقیتهای ما در سیاست خارجی، به همین جمله و این نوع نگاه بازمیگردد؛ نگاهی که تصور میکند پارادایمها، هنجارها و نُرمهای نظام بینالملل معجزه میکنند و ما در یک جامعه عادلانه زندگی میکنیم که همه قرار است به قواعد و پروتکلهای آن پایبند باشند. این نگاه میگوید مگر ممکن است کسی توافقی را امضا کند و به آن پایبند نباشد؟ جامعه جهانی با او برخورد میکند. مگر میشود کشوری قطعنامه شورای امنیت را نادیده بگیرد؟ قطعنامه شورای امنیت فلان است و بهمان است!
من و شما هر دو علوم سیاسی خواندهایم و بسیاری از این واحدهای درسی، از جمله سازمانهای بینالمللی، نهادهای بینالمللی و اصول روابط بینالملل را مطالعه کردهایم؛ اما اصول روابط بینالملل، چیزی است که ما اکنون آن را با تمام وجود و در گوشت و پوست خود در تهران لمس کردهایم. کدام اصول روابط بینالملل و کدام هنجارها؟ چه چیزی به میدان آمد و از ما حمایت کرد؟ مگر خود ایشان، شاگردان، دنبالکنندگان و دوستانشان نبودند که میگفتند هر بار برای مذاکره رفتیم و اعلام کردیم که در حال رسیدن به نقطه خوبی هستیم، موشک شلیک شد؟
به این موضوع توجه کنید. شما اهل فوتبال هستید؛ ما که حتی اهل فوتبال هم نیستیم، اما همین جامعه جهانی را در نظر بگیرید که امسال جام جهانی در آمریکا برگزار شد. ما در رسانهها همواره میخواندیم که جام جهانی نماد همگرایی ملتها، پیوند میان ملتها، صلح و آشتی است. این دوره به چه مضحکهای تبدیل شد. اعلام کردند به این کشور ویزا نمیدهیم. غیر از ایران، بازیکنان، داوران و اعضای کادر فنی چند کشور دیگر را نیز از فرودگاه آمریکا بازگرداندند. حتی تجهیزات برخی کشورها را برخلاف پروتکلها در باند فرودگاه بازرسی کردند.
تصاویر بازرسی تجهیزات آلمانیها را نیز دیدم. ببینید چه برخوردی با ما کردند و از سوی دیگر، با ترامپ و تیم آمریکا چگونه رفتار کردند. مگر جام جهانی هنجار نداشت؟ مگر فوتبال قاعده، فدراسیون و نرم نداشت؟ کدامیک از این قواعد اجرا شد؟ آیا مطابق همان هنجارها بود که ما در مکزیک اقامت داشته باشیم و در آمریکا بازی کنیم؟ هنجارهای بینالمللی را باید در کوزه گذاشت و آبش را هم نمیتوان خورد! بااینحال، هنوز هم معتقدند.
همانطور که از یک سو میپرسیم چرا برخی از سرداران ما اشتباه میکنند و کارت زرد نمیگیرند، از سوی دیگر نیز باید بپرسیم چرا برخی افراد در این حوزه، خیلی زودتر از اینها باید کارت زرد، بلکه کارت قرمز میگرفتند و بابت شکستها و اشتباهات خود پاسخگو میشدند. وقتی کسی بابت عملکرد خود پاسخگو نیست و هزینه اشتباهاتش را نمیپردازد، طبیعی است که دوباره مدعی شود و بر ادامه همان روش تأکید کند. نتیجه این میشود که باز هم همان حرفها را تکرار کنیم و بگوییم باید همین مسیر را ادامه دهیم. کدام نرم بینالمللی؟ واقعاً جایزه صلح نوبل را دو روز پیش به چه کسی دادند؟ قاضی دادگاه بینالمللی، که آمریکا او را تحریم کرد! دیگر از این شفافتر چه چیزی میتوان دید.
نکته اینجاست که بسیاری، خیلی زودتر از زمانی که امروز ما به این واقعیت پی بردهایم، فریاد میزدند که پادشاه برهنه است. خیلی زودتر از اینها مشخص بود که این امامزاده کور میکند و شفا نمیدهد. این هنجارهای بینالمللی هیچگاه دردی از ملتهایی را که در بلوک قدرت طبقهبندی نمیشوند، درمان نمیکنند. به تصویر قبلی بازگردیم و نکتهای را درباره آن مطرح کنیم. دنیا، دنیای زور و قدرت است؛ به میزانی که از قدرت فاصله داشته باشید، موشک میخورید و حقتان را نمیتوانید بگیرید. اتفاقاً این دو تصویر بهخوبی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و همین موضوع را نشان میدهند آن گفتمانی که میگوید موشک را کنار بگذار و بهجای آن مذاکره کن، اساساً هیچ درکی از واقعیت روابط بینالملل ندارد. متأسفانه آقای ظریف، چون از دوران نوجوانی در آمریکا بودهاند، ظاهراً گوشت، پوست و استخوانبندی فکریشان با ساختار نظام آمریکا شکل گرفته است و نمیتوانند در جایی این ساختار را نادرست بدانند.
درست یا غلط، میگویند دوران سربازی خود را نیز در سازمان ملل گذراندهاند؛ یعنی به این سازمان و این نظام بینالمللی باور عمیقی پیدا کردهاند و بهنوعی نمکگیر شدهاند. این نمکگیری در برخی موارد به چنین وضعیتی منجر میشود. در تعالیم دینی نیز گفته میشود اگر میخواهید توبه نصوح کنید، باید گوشتی را که از حرام بر بدن شما روییده است، از بین ببرید. این باورها به بخشی از وجود انسان تبدیل شدهاند؛ یعنی فرد چنان به آنها اعتقاد پیدا کرده که دیگر تصور دیگری برایش دشوار است.
ما در نهایت دوباره باید به مذاکره بازگردیم؟ همه جنگها با مذاکره به نتیجه نمیرسند. برخی جنگها بدون مذاکره و با غلبه قدرت برتر به پایان میرسند. برای کسی که روابط بینالملل خوانده است، چندان شایسته نیست که تمام آنچه را آموخته و بهواسطه آن مدرک گرفته است، زیر سؤال ببرد. البته ما نمیگوییم تمام هنجارها و نرمهای بینالمللی را کنار بگذاریم؛ بلکه باید واقعبینانه به مسائل نگاه کنیم و بدانیم اگر توفیقی به دست آوردهایم، بیش از آنکه حاصل مذاکره باشد، نتیجه توان نظامی ما بوده است؛ توانی که اتفاقاً میز مذاکره را نیز برای ما ایجاد کرد.
ما دستاوردهای توان نظامی خود را به میز مذاکره بردیم و درباره آنها چانهزنی کردیم. بنابراین، بسیار بیانصافی و کملطفی است که پس از تمام این اتفاقات، دوباره چنین دیدگاهی مطرح شود؛ هرچند گفته میشود این ویدئو، نمیدانم، مربوط به پیش از جنگ ۱۲روزه بوده است. یعنی اگر امروز شما آقای ظریف را دعوت کنید تا بهجای بنده بنشینند، بعید میدانم که در جایگاه فعلی خود، برخلاف این دیدگاهها صحبت کنند. بنابراین، دیگر نباید کسانی که میخواهند این اظهارات را تعدیل کنند، بگویند زمان مصاحبه را بررسی کنید؛ این سخنرانی پیش از جنگ ۱۲روزه بوده است. برخی افراد، متأسفانه، صدای پهپادها، موشکها، جنگندههای اف ۳۵ و پدافند را نیز در تهران شنیدهاند، اما همچنان معتقدند باید برویم و با کدخدا به توافق برسیم. البته شاید در آن توافق منافعی برای خودشان وجود داشته باشد، اما برای ملت منفعتی ندارد.
تابناک: تصویر بعد مربوط به شهید امیرعبداللهیان...شهید امیرعبداللهیان هم قربانی همان نگاه بودند. با وجود اینکه ما در میانه نبرد با داعش، جریانهای تکفیری و تروریسم در منطقه قرار داشتیم و سردار سلیمانی نیز خواستار تداوم فعالیت ایشان در سمت معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه بود، آقای ظریف با همان نگاهی که اکنون در این ویدئو آشکار شده و بهتازگی با ابعاد آن آشنا شدهایم، ایشان را برکنار کردند. البته «العزة لله»؛ واقعاً آقای امیرعبداللهیان عزیز و سربلند شدند.
من مدیران بسیاری در کشور، دیپلماتهای زیادی و سفیران کشورهای مختلف را دیدهام. معمولاً دیپلماتها بهواسطه همین پروتکلها، هنجارها، تشریفات، هتلهای پنجستاره و آداب و رسوم خاص دیپلماتیک، درگیر مجموعهای از قواعد هستند؛ اینکه ابتدا کدام چنگال را بردارند، از کدام قاشق استفاده کنند، برای جلسه بعدازظهر چه لباسی بپوشند و برای مراسم شب چه پوششی داشته باشند. این پروتکلهای نهادینهشده در فضای بینالملل گاهی موجب میشود برخی افراد دچار غرور شوند و تصور خاصی از جایگاه خود پیدا کنند.
شهید امیرعبداللهیان با وجود تمام صلابت، خوشپوشی و متانتی که داشتند، از نظر تواضع و مردمداری در میان مسئولان جمهوری اسلامی نظیری نداشتند. ایشان واقعاً فردی افتاده، مهربان و فروتن بودند؛ بهطرز عجیبی با دیگران تفاوت داشتند و گویی یک سر و گردن از بسیاری افراد بالاتر بودند. ایشان اصالتشان سمنانی است اما مرام و مسلکشان، شبیه بچههای شاهعبدالعظیم بود. در این تصویر، من در حیاط هیئت دولت با ایشان درباره یک ایرانی زندانی صحبت میکنم؛ برادری که در عراق بهصورت ظالمانه بازداشت شده بود.
فکر میکنم این بازداشت در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاد. آمریکاییها با فشاری که به عراق وارد کردند، مدعی شدند ایشان در قتل چند نیروی آمریکایی نقش داشته؛ البته آن افرادی که آمریکاییها از آنها صحبت میکردند، عوامل موساد و رئیس دفتر موساد در عراق یا شمال عراق بودند. ادعا میکردند که این افراد با همکاری چند عراقی دیگر از گروه نجبای عراق ترور و کشته شدهاند. درحالیکه آن برادر عزیز ایرانی ما اساساً در زمان وقوع آن ترور در ایران حضور داشتند و پس از آن به عراق بازگشته بودند و در حوزه رسانه با گروههای مقاومت همکاری میکردند. ما نیز از همین طریق ایشان را میشناختیم. پدر ایشان هم مدتی در حوزه رسانه بودند.
به ایشان گفتم که احتمالاً در روزهای نخست از طریق خانواده آن برادر مطلع شده بودیم که بازداشت و دستگیر شدهاند. ایشان گفتند که در جریان موضوع هستند. این هم نکته جالبی بود؛ ایشان گفتند از موضوع اطلاع دارند و ما پیشنهادهایی برای آمریکاییها از طریق عراقیها داریم تا بتوانیم هرچه زودتر ایشان را مبادله کنیم و در واقع آزاد شوند و به کشور بازگردند. پس از آن، خانواده ایشان نیز دیداری با آقای امیرعبداللهیان داشتند. قرار بود ۹ روز پس از حادثه سقوط بالگرد، سفر آقای رئیسی به عراق انجام شود. این تنها سفری بود که آقای رئیسی اشتیاق ویژهای برای انجام آن داشتند. مرتب پیگیری میکردند که چه زمانی انجام میشود، تاریخ آن چه خواهد بود و جزئیات برنامهها چیست؛ چراکه برای زیارت امام حسین (ع) اشتیاق داشتند.
یکی از موضوعاتی که قرار بود آقای رئیسی پیگیری کنند، همین مسئله بود. ایشان به واسطه رفاقتی که از گذشته و دوران ریاستشان بر قوه قضائیه با آقای فائق زیدان، رئیس قوه قضائیه عراق داشتند، قصد داشتند این موضوع را دنبال کنند که این فرد در حال حاضر در واقع با فشار آمریکاییها و بهدنبال اعمال فشار آنها بر عراق مبنی بر اینکه نباید آزاد شود، در دادگاه به حبس ابد محکوم شده است. پس از آن نیز اسرائیلیها و رسانههای وابسته به آنها وارد ماجرا شدند و در نهایت پرونده پیچیدهتر شد.
در آن مقطع قرار بود آقای رئیسی برای آزادی ایشان نیز گفتوگو کنند و بهنوعی خبر آزادی او را بهعنوان هدیهای به خانوادهاش بیاورند اما متأسفانه آن اتفاق رخ داد و سفر آقای رئیسی انجام نشد. پس از آن نیز که سفر رئیسجمهور انجام شد، این موضوع دیگر پیگیری نشد. این هموطن عزیز و بیگناه ما اکنون فکر میکنم، بیش از سه سال است که در زندان عراق به سر میبرد.
تابناک: تصویر بعد از شهید رئیسی در خلیج فارس؛ در تنگه هرمز...این عکس مقدمهای دارد و آن مظلومیت شهید رئیسی است. رهبر شهید انقلاب نیز آن زمان فرمودند: «دلم برای شهید رئیسی سوخت.» به نظرم، این جمله از ماندگارترین جملات حضرت آقا بود. البته امروز باید بگوییم دلمان برای آقا سوخت و میسوزد.
به اعتقاد من، آن جمله رهبر شهید انقلاب بیش از آنکه ناظر به مخالفان شهید رئیسی باشد، متوجه جریان انقلاب، اصولگرایان و بهاصطلاح «فصولگرایان» و امثال این جریانها بود زیرا کسی که مخالف است، اگر مخالفتی هم بکند، در واقع به ذات و ماهیت خود عمل کرده است. اگر عقربی نیش بزند، کسی نمیگوید چرا عقرب نیش زد! اما فرض کنید کسی بگوید: «من یک مرغ عشق در خانه و داخل قفس داشتم؛ ببینید انگشتم را کنده است!» در چنین شرایطی، دیگران تعجب میکنند و میگویند: «واقعاً مرغ عشق شما هم اینگونه است؟ گاز میگیرد؟» از چنین موجودی انتظار چنین رفتاری را نداریم.
آن چیزی که دل انسان را میسوزاند، این است که از کسی که انتظار چنین رفتاری از او ندارید، با رفتاری غیرمنتظره مواجه شوید. آقای رئیسی مظلوم بود، زیرا جریان انقلاب نیز به شکلهای مختلف از ایشان انتقاد میکرد، با ایشان مخالفت میکرد و مهمتر از همه، از ایشان حمایت نمیکرد. منظورم حمایت کورکورانه نیست؛ حتی حمایت واقعبینانه هم از ایشان صورت نمیگرفت. چرا این موضوع را مطرح کردم؟ به این دلیل که این عکس در زمان خودش منتشر نشد.
تابناک: به نظر شما، آیا این عکس باید منتشر میشد یا خیر؟
اگر هدف و نیت خاصی در میان نباشد، صرفاً تصویری از حضور رئیسجمهور در یک نقطه و بازدید از تجهیزات در آبهای منطقه، مثلاً در محدوده امارات، است.
تابناک: پس چرا آن را منتشر نکردیم؟
زیرا ما با فضای رسانهای بیرحمی مواجه بودیم که افراد در آن، با بهانه و بیبهانه دنبال فرصتی برای تخریب آقای رئیسی بودند. احتمالاً اگر این تصویر منتشر میشد، تیتر میزدند: «قیمت دلار در تهران ۳۵ هزار تومان؛ رئیسی مشغول قایقسواری در خلیج فارس!» در تمام سه سال ریاستجمهوری ایشان، هر زمان که بهانه یا موضوعی پیدا میکردند، آن را با بیتقوایی و سیاسیکاری به هر مسئله مرتبط یا نامرتبطی پیوند میزدند.
تابناک: یکی از دوستان ما که احتمالاً میتواند مصداق موردنظر شما باشد، اکنون در دولت فعلی مسئولیتی دارد و دقیقاً ۱۸۰ درجه برخلاف کارهایی که در دولت شهید رئیسی انجام میشد، به دیگران توصیه میکند. برای مثال ممکن است امروز توصیهای مطرح کند که با توجه به شرایط کشور درست باشد. میگوید شرایط کشور را در نظر بگیرید و فلان کار را انجام دهید یا از انجام کاری دیگر خودداری کنید. حرفی نیست؛ میپذیریم اما آیا شرایط کشور امروز به همین شکل تغییر کرده؟ آیا واقعیتها در آن زمان نیز همینگونه بود؟
وقتی عملکرد آن دوره را بررسی میکنید، متوجه میشوید که مسئله از روی جهل نبوده، بلکه از روی عناد، خصومت و سیاسیکاری بوده است. دستکم میتوان گفت که در پایینترین سطح، نوعی سیاسیکاری و ارزان فروختن قلم در میان بوده است. البته ماشاءالله مصداقهای بسیاری برای این موضوع وجود دارد؛ از جمله افرادی که عرض کردم و بهاصطلاح فصولگرایان هستند و جهتگیریشان با تغییر شرایط و آبوهوا تغییر میکند. اما در این تصویر، آقای رئیسی از پایگاه یکم نیروی دریایی سپاه در بندرعباس، با یک فروند لندینگکرافت که به نیروی دریایی سپاه تعلق دارد، در حال حرکت هستند. آقای تنگسیری نیز در این تصویر حضور دارند. ایشان در واقع به سمت جزیره هرمز حرکت میکنند تا در آنجا دیداری با اهالی جزیره و خانواده شهدای آن منطقه داشته باشند.
نکته اینجاست که بهجای استفاده از بالگرد، این مسیر را با همین شناور طی کردند تا آقای تنگسیری توضیحاتی درباره توانمندیها، ساختارهایی که در تنگه هرمز ایجاد کرده بودند و اهمیت راهبردی این تنگه ارائه دهند. تنگه هرمز واقعاً یک ذخیره الهی بود که ما داشتیم، اما قدر آن را نمیدانستیم. آقای شریعتمداری همواره در روزنامه کیهان مینوشتند که تنگه هرمز را ببندید و برخی این موضوع را به تمسخر میگرفتند؛ اما امروز تمام دنیا درباره تنگه هرمز صحبت میکند.من سفرهای زیادی رفتهام. در بسیاری از نقاط دنیا، وقتی میگوییم ایرانی هستیم، میپرسند: «عراق؟ همانجایی که آمریکا به آن حمله کرد؟» حدود ۱۵ سال پیش، متأسفانه بسیاری از مردم دنیا ایران را نمیشناختند اما امروز ایران را با نام تنگه هرمز میشناسند. در آنجا آقای تنگسیری درباره تنگه هرمز و توانمندیهایی که در اختیار داریم، توضیح میدادند. چهبسا عزیزانی که سوار بر همین شناورهای نیروی دریایی سپاه بودند نیز به جمع شهدا پیوسته باشند.
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