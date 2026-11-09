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پایان مسیر قاچاق نفت در تنگه هرمز
یک مقام آگاه نیروی دریایی سپاه از توقف کامل جریان قاچاق نفت از معبر غیرقانونی تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش تابناک؛ یک مقام آگاه نیروی دریایی سپاه گفت: به دنبال انهدام سامانههای کمک ناوبری دشمن در صخرههای جنوبی تنگه هرمز، شب گذشته هیچ شناور متخلفی نتوانست وارد معبر غیرقانونی شود و جریان قاچاق نفت از این معبر به کلی متوقف شد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
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