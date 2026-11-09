پایان مسیر قاچاق نفت در تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ یک مقام آگاه نیروی دریایی سپاه گفت: به دنبال انهدام سامانه‌های کمک ناوبری دشمن در صخره‌های جنوبی تنگه هرمز، شب گذشته هیچ شناور متخلفی نتوانست وارد معبر غیرقانونی شود و جریان قاچاق نفت از این معبر به کلی متوقف شد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما



