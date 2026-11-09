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پایان مسیر قاچاق نفت در تنگه هرمز

یک مقام آگاه نیروی دریایی سپاه از توقف کامل جریان قاچاق نفت از معبر غیرقانونی تنگه هرمز خبر داد.

کد خبر: 4200709تاریخ انتشار: 1290 بازدید۰
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به گزارش تابناک؛ یک مقام آگاه نیروی دریایی سپاه گفت: به دنبال انهدام سامانه‌های کمک ناوبری دشمن در صخره‌های جنوبی تنگه هرمز، شب گذشته هیچ شناور متخلفی نتوانست وارد معبر غیرقانونی شود و جریان قاچاق نفت از این معبر به کلی متوقف شد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما


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برچسب ها

سپاهقاچاقسوختتنگه هرمزقاچاق نفت

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