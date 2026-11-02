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روایت فرمانده سپاه از سرنوشت ۱۱ نفتکش در تنگه هرمز

فرماندهی نیروی دریایی سپاه در روایتی از تحولات اخیر تنگه هرمز، از سوختن ۱۱ نفتکش متخلف طی ۹ روز خبر داد.

کد خبر: 100000167تاریخ انتشار: 2970 بازدید

photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۲_۱۴-۳۶-۰۹به گزارش تابناک؛ فرماندهی نیروی دریایی سپاه در صفحه شخصی خود نوشت: تنها از ۲۵ اکتبر (تاریخ بازدید نمایشی برد کوپر فرمانده سنتکام از تنگه هرمز) تا به امروز (۹ روز)، تعداد ۱۱ نفتکش متخلف در تنگه هرمز در آتش سوختند و برخی به اعماق دریا پیوستند.


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برچسب ها

تنگه هرمزفرمانده نیروی دریایی سپاهنفتکش متخلف

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نظرات بینندگان

بابک۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۵:۰۰

هزاران بار : دست مریزاد
و هزاران بار : خدا قوت

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