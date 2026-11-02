روایت فرمانده سپاه از سرنوشت ۱۱ نفتکش در تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ فرماندهی نیروی دریایی سپاه در صفحه شخصی خود نوشت: تنها از ۲۵ اکتبر (تاریخ بازدید نمایشی برد کوپر فرمانده سنتکام از تنگه هرمز) تا به امروز (۹ روز)، تعداد ۱۱ نفتکش متخلف در تنگه هرمز در آتش سوختند و برخی به اعماق دریا پیوستند.



