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روایت فرمانده سپاه از سرنوشت ۱۱ نفتکش در تنگه هرمز
فرماندهی نیروی دریایی سپاه در روایتی از تحولات اخیر تنگه هرمز، از سوختن ۱۱ نفتکش متخلف طی ۹ روز خبر داد.
به گزارش تابناک؛ فرماندهی نیروی دریایی سپاه در صفحه شخصی خود نوشت: تنها از ۲۵ اکتبر (تاریخ بازدید نمایشی برد کوپر فرمانده سنتکام از تنگه هرمز) تا به امروز (۹ روز)، تعداد ۱۱ نفتکش متخلف در تنگه هرمز در آتش سوختند و برخی به اعماق دریا پیوستند.
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نظرات بینندگان
هزاران بار : دست مریزاد
و هزاران بار : خدا قوت
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