آتشسوزی تانکر گاز مایع در بزرگراه شهید رجایی
مدیرعامل سازمان آتشنشانی باقرشهر، از مهار آتشسوزی تانکر حامل گاز مایع در بلوار شهید رجایی خبر داد.
به گزارش تابناک، حبیب معصومی، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ساعت ۱۵:۲۸ گزارشی از آتشسوزی یک دستگاه تانکر حامل گاز مایع (LPG) در بلوار شهید رجایی، بعد از سهراه خیرآباد، دریافت شد.
وی افزود: نیروهای عملیاتی آتشنشانی باقرشهر ساعت ۱۵: ۳۰ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.
معصومی درباره علت اولیه حادثه گفت: بر اساس اظهارات افراد حاضر در محل، آتشسوزی هنگام تعمیر و اورهال مخزن و در زمان باز کردن دریچه ورودی آن رخ داده است. به گفته این افراد، وجود گاز باقیمانده در مخزن و ایجاد اصطکاک از عوامل احتمالی وقوع حریق بوده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی باقرشهر ادامه داد: نیروهای عملیاتی این سازمان با پشتیبانی آتشنشانان تهران موفق به مهار حریق شدند و از گسترش آتش به محیط اطراف و افزایش خسارات احتمالی جلوگیری کردند.
وی زمان پایان عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محل را ساعت ۱۵: ۵۸ اعلام کرد و گفت نیروهای عملیاتی پس از اطمینان از مهار آتش، به عملیات خود پایان دادند.
معصومی با قدردانی از تلاش نیروهای آتشنشانی باقرشهر و همکاری آتشنشانان تهران، هماهنگی و اقدام سریع نیروهای امدادی را در مهار حادثه و جلوگیری از گسترش حریق مؤثر دانست.
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