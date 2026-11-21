به گزارش تابناک، حبیب معصومی، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ساعت ۱۵:۲۸ گزارشی ازیک دستگاهدر، بعد از سه‌راه خیرآباد، دریافت شد.

وی افزود: نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی باقرشهر ساعت ۱۵: ۳۰ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

معصومی درباره علت اولیه حادثه گفت: بر اساس اظهارات افراد حاضر در محل، آتش‌سوزی هنگام تعمیر و اورهال مخزن و در زمان باز کردن دریچه ورودی آن رخ داده است. به گفته این افراد، وجود گاز باقی‌مانده در مخزن و ایجاد اصطکاک از عوامل احتمالی وقوع حریق بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی باقرشهر ادامه داد: نیروهای عملیاتی این سازمان با پشتیبانی آتش‌نشانان تهران موفق به مهار حریق شدند و از گسترش آتش به محیط اطراف و افزایش خسارات احتمالی جلوگیری کردند.

وی زمان پایان عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی محل را ساعت ۱۵: ۵۸ اعلام کرد و گفت نیروهای عملیاتی پس از اطمینان از مهار آتش، به عملیات خود پایان دادند.

معصومی با قدردانی از تلاش نیروهای آتش‌نشانی باقرشهر و همکاری آتش‌نشانان تهران، هماهنگی و اقدام سریع نیروهای امدادی را در مهار حادثه و جلوگیری از گسترش حریق مؤثر دانست.