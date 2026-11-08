سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک تعمیرگاه خودرو در خیابان غیاثی‌پور خبر داد و گفت: در این حادثه سه مرد مصدوم شدند و یک زن نیز از طبقه مسکونی ساختمان با تلاش آتش‌نشانان نجات یافت.

به گزارش تابناک، جلال ملکی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۷: ۱۴ امروز وقوع یک مورددر یکو واقع در خیابان پدر ثانی، خیابان غیاثی‌پور به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاهبه محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه محل حادثه ساختمانی سه‌طبقه با کاربری‌های مختلف بود، افزود: طبقه همکف این ساختمان با مساحت حدود ۷۰ مترمربع به‌عنوان تعمیرگاه مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گرفت که یک دستگاه خودروی وانت نیز داخل آن پارک شده بود. طبقه بالای تعمیرگاه کاربری درمانی داشت و طبقه سوم نیز مسکونی بود.

ملکی ادامه داد: هنگام حضور آتش‌نشانان در محل مشاهده شد تعمیرگاه و خودروی وانت داخل آن کاملاً شعله‌ور شده‌اند. سه مرد که در زمان وقوع حادثه داخل تعمیرگاه حضور داشتند، پیش از رسیدن آتش‌نشانان از محل خارج شده بودند، اما هر سه نفر دچار مصدومیت و سوختگی شده بودند. وضعیت جسمانی یکی از مصدومان وخیم‌تر بود و دو نفر دیگر سوختگی‌های سطحی‌تری داشتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به سرایت دود به طبقات بالایی ساختمان گفت: در طبقه سوم که کاربری مسکونی داشت، یک زن حضور داشت که آتش‌نشانان همزمان با عملیات اطفای حریق، وی را به سلامت از ساختمان خارج کردند. طبقه دوم که کاربری درمانی داشت نیز در زمان حادثه خالی از افراد بود.

وی افزود: سه مرد مصدوم با حضور عوامل اورژانس به نیروهای امدادی تحویل داده شدند و آتش‌نشانان پس از مهار آتش، عملیات ایمن‌سازی محل را انجام دادند.

ملکی درباره علت احتمالی وقوع این حادثه نیز اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد احتمالاً هنگام کار با پمپ بنزین خودرو و در جریان استفاده از بنزین، به دلیل اشتعال‌پذیری بالای این ماده و بخارات آن، حریق رخ داده است. البته علت دقیق حادثه پس از بررسی کارشناسان مشخص خواهد شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان گفت: پس از پایان عملیات و ایمن‌سازی محل، ساختمان به مالکان و عوامل انتظامی و شهرداری تحویل داده شد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگشتند.