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شایعه خداحافظی علیرضا کوشکی از فوتبال!

رئیس شورای پزشکی باشگاه استقلال شایعه خداحافظی بازیکن این تیم از دنیای فوتبال را تکذیب و اعلام کرد ۹۰ درصد ریه علیرضا کوشکی باز شده است.

کد خبر: 4201678تاریخ انتشار: 312 بازدید۰
علیرضا کوشکی
به گزارش تابناک. مهرزاد بهلولی رئیس شورای پزشکی باشگاه استقلال، درباره آخرین وضعیت پزشکی سعید کوشکی اظهار داشت: این بازیکن در جریان تمرینات استقلال و پس از وارد شدن ضربه، دچار مشکل شد. با افزایش علائم، از او در اهواز سی‌تی‌اسکن گرفته شد که نتایج آن نشان داد هوا در ریه وی محبوس شده است.

وی افزود: پس از اعزام کوشکی به گچساران و با توجه به احتمال عود مجدد این مشکل، هماهنگی‌های لازم با مراکز درمانی شهرهای واقع در مسیر انجام شد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات پزشکی مورد نیاز به‌سرعت صورت بگیرد.

رئیس شورای پزشکی باشگاه استقلال ادامه داد: پس از برگزاری ویدئوکنفرانس با دکتر متدین و سایر پزشکان، تصمیم گرفته شد ادامه روند درمان این بازیکن در تهران پیگیری شود.

بهلولی با اشاره به آخرین وضعیت جسمانی کوشکی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط این بازیکن خوب است و ریه او حدود ۹۰ درصد باز شده است. همچنین نمونه‌برداری‌های لازم برای بررسی احتمال وجود عفونت انجام شده و در انتظار اعلام نتایج آزمایش کشت هستیم.

وی در پایان با رد شایعات مطرح‌شده درباره آینده فوتبالی این بازیکن خاطرنشان کرد: شرایط کوشکی خوب است و شایعات مربوط به پایان دوران فوتبال او صحت ندارد.


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استقلالمصدومیتبازیکن استقلالعلیرضا کوشکی

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