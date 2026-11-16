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صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۵ استان کشور

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید بارش‌ها و احتمال سیلاب در پنج استان در شمال و شمال غرب کشور خبر داد.

کد خبر: 4202182تاریخ انتشار: 330 بازدید

۱۹dey۱-۱۰۸۲۵۴

به گزارش تابناک؛ روزهای دوشنبه و سه شنبه (۲۵ و ۲۶ آبان) در گیلان، مازندران، نوارشرقی اردبیل و شمال آذربایجان شرقی رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گرد و خاک در نقاط مستعد بارش تگرگ در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف و پدیده مه رخ می‌دهد.

بر همین اساس، با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی، از هموطنان در این مناطق خواسته شده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

نقشه‌های همدیدی سازمان هواشناسی نشان می‌دهد که امروز - دوشنبه - در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، خراسان شمالی، شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان و روز سه شنبه در گیلان، مازندران، اردبیل و برخی نقاط آذربایجان شرقی، گلستان و ارتفاعات سمنان ابرناکی بارش باران رعد و برق وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف مورد انتظار است.

روز چهارشنبه در برخی مناطق شمال غرب غرب و جنوب غرب افزایش ابر و بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی می‌شود و پنجشنبه در مناطقی از نیمه شمالی و شرق و جمعه در دامنه‌های جنوبی البرز و برخی مناطق جنوبی کشور وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

امروز خلیج فارس و از بعد از ظهر امروز تا سه شنبه دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.


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هواشناسیهشدار نارنجیتشدید بارش

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