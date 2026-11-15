گروه استان‌ها - اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی از روز یکشنبه ۲۴ آبان تا دوشنبه خبر داد؛ وضعیتی که در پی سکون و پایداری جو، مناطق مرکزی و صنعتی استان، به‌ویژه کلانشهر اصفهان و شهرهای اطراف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان ، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به افزایش انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در ۲۴ ساعت آینده هشدار داد.

بر اساس اعلام هواشناسی، با تشدید سکون و پایداری جو، از روز یکشنبه ۲۴ آبان تا روز دوشنبه هفته جاری، غلظت آلاینده‌های جوی افزایش می‌یابد و کیفیت هوا در مناطق مختلف استان کاهش خواهد یافت. این شرایط به‌ویژه در مناطق مرکزی استان، کلانشهر اصفهان و شهرهای خمینی‌شهر، برخوار (دولت‌آباد) ، لنجان، شاهین‌شهر و میمه، مبارکه، فلاورجان، نجف‌آباد و کبوترآباد پیش‌بینی شده است.

همچنین در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده‌های ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در مناطق پرتردد و صنعتی تا محدوده بسیار ناسالم وجود دارد. کاهش دید افقی بر اثر افزایش ذرات معلق نیز دور از انتظار نیست؛ شرایطی که به‌ویژه در ساعات پایانی شب و اوایل صبح تشدید خواهد شد.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش آثار آلودگی هوا

اداره کل هواشناسی استان اصفهان با هدف کاهش آثار آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش تردد خودروهای شخصی را توصیه کرده است.

مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت صنایع آلاینده، خودداری از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ درختان و بقایای کشاورزی، کاهش ترددهای غیرضروری و پرهیز گروه‌های حساس از فعالیت‌های ورزشی در فضای باز از دیگر توصیه‌های این اداره کل است. همچنین بر ضرورت کنترل و پایش مستمر شاخص‌های آلودگی هوا از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید شده است.

گفتنی است هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که وقوع یک پدیده جوی بتواند پیامدهای منفی و خسارت‌های احتمالی به همراه داشته باشد. این هشدار با هدف آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با شرایط مخاطره‌آمیز صادر می‌شود.