هواشناسی کرمان هشدار نارنجی صادر کرد/ احتمال سیلاب، طغیان رودخانهها و آبگرفتگی معابر!
گروه استانها - همزمان با تشدید فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی و جنوبی استان، هواشناسی هشدار نارنجی صادر کرده و نسبت به احتمال سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد جادهای هشدار داده است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، فعالیت سامانه بارشی در استان کرمان امروز چهارشنبه ۲۰ آبان تشدید میشود و نیمه غربی و جنوبی استان در معرض مخاطراتی از جمله رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و سیلاب قرار میگیرند؛ وضعیتی که مدیریت بحران استانداری کرمان را به صدور هشدار سطح نارنجی و درخواست برای پرهیز از سفرهای غیرضروری و حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها واداشته است.
«غلامرضا نژادخالقی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اعلام صدور هشدار نارنجی هواشناسی گفت فعالیت سامانه بارشی در روز چهارشنبه در نیمه غربی و جنوبی استان تشدید میشود.
بر اساس پیشبینیها، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی مناطق و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد از مخاطرات این سامانه است.
همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان بارش برف و مه پیشبینی شده است.
احتمال سیلاب و اختلال در جادهها
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان درباره پیامدهای فعالیت این سامانه هشدار داد و گفت جاریشدن سیلاب در ارتفاعات، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.
به گفته «نژادخالقی» ، وزش باد شدید نیز میتواند موجب شکستن درختان فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی شود.
هشدار به مردم؛ از حاشیه رودخانهها دور بمانید
مدیریت بحران استانداری کرمان از شهروندان خواسته است در زمان فعالیت سامانه بارشی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد جادهای، احتیاط بیشتری داشته باشند.
همچنین اتراق در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، طبیعتگردی و جابهجایی عشایر در زمان فعالیت سامانه بارشی توصیه نمیشود.
پرهیز از پارک خودرو در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال و فرسوده و رعایت احتیاط در فعالیتهای عمرانی نیز از دیگر توصیههای اعلامشده است.
با توجه به احتمال تشدید بارندگی و بروز سیلاب در بخشهایی از استان، وضعیت محورهای مواصلاتی و مناطق مستعد آبگرفتگی نیازمند مراقبت جدی است.
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