گروه استان‌ها - بخش عمده درآمدهای مالیاتی استان کرمان از تعداد محدودی بنگاه اقتصادی بزرگ تأمین می‌شود؛ به‌طوری‌که براساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان، ۱۰ شرکت بزرگ اقتصادی ۷۵ درصد مالیات وصولی کرمان را پرداخت می‌کنند، در حالی که سهم مشاغل و اصناف از این درآمدها تنها ۱۵ درصد است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، بخش عمده درآمدهای مالیاتی استان کرمان از تعداد محدودی بنگاه اقتصادی بزرگ تأمین می‌شود؛ به‌طوری‌که براساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان، ۱۰ شرکت بزرگ اقتصادی ۷۵ درصد مالیات وصولی کرمان را پرداخت می‌کنند، در حالی که سهم مشاغل و اصناف از این درآمدها تنها ۱۵ درصد است؛ آماری که تفاوت سهم بخش‌های مختلف اقتصاد استان در تأمین منابع مالیاتی را برجسته می‌کند.

«حمید زینل‌پور» ، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان، ۱۷ آبان در نشست خبری با اصحاب رسانه، مجموع مالیات وصول‌شده و واریزی استان به خزانه را حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حدود ۷۵ درصد مالیات وصولی استان مربوط به ۱۰ شرکت بزرگ اقتصادی است.

به گفته وی، شرکت ملی صنایع مس ایران با حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان یکی از بزرگ‌ترین مالیات‌دهندگان استان به شمار می‌رود. سیرجان، رفسنجان و کرمان نیز از عمده‌ترین مناطق مالیات‌پرداز استان هستند.

این آمار نشان می‌دهد بخش مهمی از منابع مالیاتی کرمان به عملکرد شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه بنگاه‌های فعال در حوزه معدن و صنایع وابسته است؛ در مقابل، با وجود گستردگی فعالیت‌های صنفی و مشاغل در استان، سهم این گروه از مجموع درآمدهای مالیاتی محدودتر اعلام شده است.

سهم ۱۵ درصدی مشاغل در برابر سهم ۷۵ درصدی شرکت‌های بزرگ

براساس توضیحات مدیرکل امور مالیاتی، تنها ۱۵ درصد مالیات وصولی استان از محل مالیات مشاغل تأمین می‌شود و بخش عمده درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به دست می‌آید.

البته مقایسه این سهم‌ها به‌تنهایی برای قضاوت درباره میزان فشار مالیاتی بر اصناف یا شرکت‌های بزرگ کافی نیست؛ چراکه حجم فعالیت اقتصادی، میزان فروش، سود، ارزش افزوده و نوع معافیت‌های قانونی هر بخش در تعیین مالیات نقش دارد.

با این حال، تمرکز ۷۵ درصدی درآمد مالیاتی استان بر ۱۰ بنگاه اقتصادی، موضوع پایداری منابع مالیاتی کرمان را نیز مطرح می‌کند. اقتصادی که بخش قابل توجهی از درآمد عمومی آن به عملکرد تعداد محدودی شرکت بزرگ وابسته باشد، نیازمند توجه به تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و گسترش پایه‌های درآمدی است.

«زینل‌پور» میزان مالیات بر ارزش افزوده وصول‌شده در استان را نیز ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کرمان از نظر میزان واریزی مالیات به خزانه، رتبه پنجم کشور را دارد.

بازگشت ۱۸۶۸ میلیارد تومان مالیات به مؤدیان کرمانی

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، میزان استرداد مالیات به مؤدیان بود؛ موضوعی که به‌ویژه برای فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی از اهمیت برخوردار است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: در هفت‌ماهه نخست سال گذشته ۵۵۶ میلیارد تومان مالیات به مؤدیان استان مسترد شد، اما این رقم در مدت مشابه امسال به هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی، میزان استرداد مالیات در هفت‌ماهه امسال حدود سه‌ونیم برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است.

«زینل‌پور» با اشاره به استرداد مالیات در بخش‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صادراتی افزود: در صورت وجود شرایط قانونی، مبالغ اضافه‌پرداختی به مؤدیان بازگردانده می‌شود و سازمان امور مالیاتی بر تسریع این فرآیند تأکید دارد.

۵۷ پروژه عمرانی در انتظار ۱۲۲۱ میلیارد تومان مالیات نشان‌دار

طرح نشان‌دار کردن مالیات نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود؛ سازوکاری که به مؤدیان امکان می‌دهد تمام یا بخشی از مالیات خود را برای تأمین اعتبار پروژه‌های مشخص عمرانی اختصاص دهند.

«زینل‌پور» با بیان اینکه امسال ۵۷ پروژه عمرانی در استان کرمان برای استفاده از این ظرفیت معرفی شده‌اند، مجموع اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها را هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گفته وی، عمده این پروژه‌ها در حوزه‌های آب، کشاورزی و محیط زیست تعریف شده‌اند و مؤدیان می‌توانند هنگام تعیین مالیات، یک یا چند پروژه را برای اختصاص منابع انتخاب کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به عملکرد سال گذشته این طرح گفت: ۱۱ هزار و ۶۸۹ مؤدی کرمانی در طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت کردند و ۲۴۵ میلیارد تومان از محل مالیات خود را به تأمین اعتبار ۱۳۷ پروژه اختصاص دادند.

این طرح در شرایطی دنبال می‌شود که بخشی از پروژه‌های عمرانی استان با محدودیت منابع مالی روبه‌رو هستند و اختصاص مستقیم بخشی از مالیات به طرح‌های اولویت‌دار می‌تواند مسیر تأمین اعتبار آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

شناسایی ۴۰ هزار تبعه و وصول ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات

«زینل‌پور» در بخش دیگری از این نشست به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی فعالیت‌های اقتصادی اتباع خارجی در استان اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، حدود ۴۰ هزار نفر شناسایی و برای آنان پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

وی افزود: طی دو سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات از این محل وصول و به خزانه دولت واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین از بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی این افراد و پیگیری وصول بدهی‌های مالیاتی گذشته خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در کشور فعالیت اقتصادی و درآمد مشمول مالیات داشته باشد، موظف است مطابق قانون نسبت به تشکیل پرونده و انجام تکالیف مالیاتی خود اقدام کند.

حدود ۴۱۰ هزار مؤدی مشمول مالیات صفر

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: حدود ۵۳۲ هزار مؤدی در استان امکان استفاده از این ظرفیت را دارند که حدود ۷۷ درصد آنان مالیات صفر دارند.

براساس توضیحات «زینل‌پور»، صاحبان مشاغل واجد شرایط می‌توانند به جای ارائه اظهارنامه مالیاتی و نگهداری و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این تبصره استفاده کنند.

وی سقف فروش و درآمد برای استفاده از این تسهیلات در سال جاری را ۷۲ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حدود ۳۸ هزار مؤدی نیز مالیاتی بین یک تا ۱۰ میلیون تومان خواهند داشت.

«زینل‌پور» همچنین توضیح داد مؤدیانی که بخشی از تراکنش‌های بانکی یا اطلاعات دستگاه‌های کارت‌خوان آن‌ها مربوط به درآمد شغلی نیست، می‌توانند با ارائه توضیحات و مستندات، مواردی مانند فروش خودرو، ملک یا وجوه غیرمرتبط با فعالیت شغلی را اعلام کنند تا در محاسبه مالیات لحاظ شود.

به گفته وی، امکان پرداخت اقساطی مالیات برای مؤدیان مشمول نیز پیش‌بینی شده و در صورت تکمیل و پذیرش تبصره ماده ۱۰۰، امکان بخشودگی ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی برخی جرایم مالیاتی مرتبط با پایانه‌های فروشگاهی و تکالیف قانونی وجود دارد.