۱۶ شهید گمنام در میان جمعیت راهپیمایان ۱۳ آبان کرمان تشییع شدند

گروه استان‌ها - همزمان با راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمان، پیکر مطهر ۱۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم از فرودگاه تا محل اجتماع راهپیمایان در میدان شورا تشییع شد.

همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، کرمان صبح چهارشنبه ۱۳ آبان میزبان پیکرهای مطهر ۱۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود؛ شهیدانی که با استقبال مردم از فرودگاه وارد شهر شدند و در ادامه در مسیر راهپیمایی روز دانش‌آموز تشییع شدند.

آیین استقبال از پیکر این شهدا از ساعت ۸ صبح در فرودگاه کرمان آغاز شد و مردم با حضور در این مراسم، از ۱۶ شهید گمنام استقبال کردند. پس از آن، کاروان تشییع شهدا به سمت میدان شورا حرکت کرد تا در اجتماع بزرگ راهپیمایان ۱۳ آبان حضور یابد.

راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نیز از ساعت ۹ صبح از چهارراه غزه به سمت میدان شورا آغاز شد و دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در آن حضور یافتند.

حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در کنار پیکر شهدای گمنام، از جلوه‌های این مراسم بود؛ راهپیمایانی که با سر دادن شعارهای ضد استکباری، بر ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

در جریان این مراسم، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در مسیر راهپیمایی طنین‌انداز شد و جمعیت شرکت‌کننده با حضور در میدان شورا، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

تشییع همزمان ۱۶ شهید گمنام با راهپیمایی ۱۳ آبان، به این مراسم در کرمان جلوه‌ای متفاوت بخشید و حضور پیکر شهدا در میان راهپیمایان، از مهم‌ترین بخش‌های برنامه امسال در مرکز استان بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان، همزمان با راهپیمایی ۱۳ آبان، پیکر مطهر ۱۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان در شهر کرمان تشییع شد؛ مراسمی که از فرودگاه کرمان آغاز شد و به اجتماع راهپیمایان در میدان شورا پیوست.