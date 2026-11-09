هشدار زرد هواشناسی برای کرمان صادر شد؛ بارش باران و برف از چهارشنبه

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، از روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، استان کرمان با وزش باد شدید و احتمال خیزش گردوخاک روبه‌روست و از اواخر روز سه‌شنبه نیز سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود؛ سامانه‌ای که برای روز چهارشنبه بارش باران، رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق و بارش برف در ارتفاعات را به همراه خواهد داشت.

«حمیده حبیبی»، رئیس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کرمان، با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی گفت: در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق جنوبی نیز احتمال بارش پراکنده باران در ساعات بعدازظهر وجود دارد.

وی افزود: از اواخر وقت سه‌شنبه ۱۹ آبان، با فعالیت سامانه بارشی در استان، افزایش ابر و بارش باران در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات نیز احتمال بارش برف وجود دارد و مناطق مستعد ممکن است شاهد بارش تگرگ باشند.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به شرایط جوی نیمه جنوبی استان اظهار کرد: در این مناطق احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد و وزش تندبادهای لحظه‌ای نیز از پدیده‌های مورد انتظار در زمان فعالیت سامانه بارشی است.

«حبیبی» همچنین از کاهش دما در اغلب مناطق استان طی روزهای پایانی هفته خبر داد.

بر اساس گزارش منتشرشده از هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی کشور، استان کرمان در روز چهارشنبه ۲۰ آبان در محدوده فعالیت سامانه بارشی قرار دارد. این سامانه علاوه بر کرمان، استان‌هایی از جمله فارس، بوشهر، هرمزگان، جنوب خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و احتمال تگرگ در مناطق مستعد از مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این سامانه است. در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیز بارش برف دور از انتظار نیست.

از پیامدهای احتمالی فعالیت این سامانه می‌توان به لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، اختلال در تردد محورهای مواصلاتی و آب‌گرفتگی معابر در مناطق مستعد اشاره کرد. همچنین وزش باد شدید می‌تواند موجب سقوط اشیاء از ارتفاع و آسیب به سازه‌های موقت شود.

با توجه به پیش‌بینی این شرایط، رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و مناطق مستعد بارش، ضروری است.