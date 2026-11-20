گروه استان‌ها - امام جمعه کرمان با اشاره به کارگرانی که چشم‌انتظار تأمین انرژی هستند، از دستگاه‌های دولتی، مساجد و اماکن عمومی خواست با مدیریت مصرف برق و گاز و پرهیز از مصارف غیرضروری، در تأمین انرژی مورد نیاز کشور و تداوم فعالیت بخش تولید همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن علیدادی سلیمانی» امام جمعه کرمان، در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ آبان کرمان، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق و گاز، از دستگاه‌های دولتی، مساجد، تکایا و اماکن مذهبی خواست متناسب با نیاز خود انرژی مصرف کنند و با پرهیز از مصارف غیرضروری، در تأمین انرژی مورد نیاز کشور مشارکت داشته باشند؛ او با اشاره به کارگرانی که چشم‌انتظار تأمین انرژی هستند، بر ضرورت همراهی بخش‌های مختلف در این زمینه تأکید کرد.

وی افزود: مدیریت زیرساخت‌ها و مصرف صحیح انرژی، به‌ویژه برق و گاز را از مؤلفه‌های قدرت کشور دانست و همراهی در این زمینه را یک تکلیف شرعی عنوان کرد.

امام جمعه کرمان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی، اماکن مذهبی، مساجد، تکایا و مصلی‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند و به اندازه نیاز از انرژی استفاده کنند.

تأکید وی بر ضرورت صرفه‌جویی در حالی مطرح می‌شود که تأمین پایدار برق و گاز، یکی از پیش‌نیازهای فعالیت واحدهای تولیدی است و محدودیت انرژی می‌تواند فعالیت صنایع و وضعیت اشتغال نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، مدیریت مصرف در بخش‌های عمومی و اداری در کنار تأمین نیاز صنایع، اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارد.

تأکید بر گفت‌وگوی مسئولانه در جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، در بخش دیگری از سخنان خود به کیفیت روابط اجتماعی و ضرورت اصلاح شیوه گفت‌وگو میان افراد پرداخت و گفت نخستین مواجهه ارتباطی انسان با همنوع خود از طریق گفتار شکل می‌گیرد و دو مؤلفه خوب گفتن و خوب شنیدن در تنظیم این ارتباط نقش دارند.

وی با تأکید بر پرهیز از تندی و خشونت در گفتار، اظهار کرد: افراد باید در انتخاب کلمات و محتوای سخنان خود دقت کنند و حتی هنگام استدلال و بیان دیدگاه مخالف نیز ملایمت را از کلام خود نگیرند.

امام جمعه کرمان با اشاره به مفهوم قرآنی «قول سدید» افزود: سخنان افراد در مشاغل، صنوف و روابط اجتماعی باید درست، مستند و مطابق با واقع باشد و در کنار خوب سخن گفتن، شنیدن سخنان دیگران نیز یک فضیلت است.

بسیج و نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت هفته بسیج، استکبارستیزی و مقابله با زورگویان را از ویژگی‌های تفکر بسیجی برشمرد و بر نقش این جریان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، همچنین انسجام، وحدت، مسئولیت‌پذیری، مردم‌پایگی و دفاع از حقوق مظلومان را از ویژگی‌های مورد اشاره در تعریف بسیج دانست.

وی در ادامه با گرامیداشت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) ، بر ضرورت تکریم مادران و همسران شهدا تأکید کرد و از خدمات علمی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی و جایگاه علمی ابونصر فارابی یاد کرد.

امام جمعه کرمان همچنین برخورد حاکمیت بحرین با علما و مردم این کشور را محکوم کرد.