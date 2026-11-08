۱۰ هزار پرونده روی میز اجرای احکام کیفری کرمان؛ یک شعبه هم بلاتصدی ماند

گروه استان‌ها - وجود حدود ۱۰ هزار پرونده در شعب اجرای احکام کیفری مرکز استان، در کنار کمبود نیروی انسانی و بلاتصدی ماندن شعبه دادیار ناظر زندان، به یکی از چالش‌های دستگاه قضایی کرمان تبدیل شده است

«مهدی بخشی» ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، در جریان بازدید سرزده از شعب اجرای احکام کیفری مستقر در زندان، با اشاره به حجم پرونده‌های موجود در این مجموعه گفت: در حال حاضر ۹ شعبه اجرای احکام کیفری در مرکز استان فعالیت دارند و کمبود کارکنان اداری یکی از مهم‌ترین مشکلات این مجموعه است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۸ هزار پرونده در شعب اجرای احکام کیفری استان وجود دارد، افزود: حدود ۱۰ هزار فقره از این پرونده‌ها مربوط به شعب اجرای احکام کیفری مرکز استان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت تأمین نیروی انسانی متناسب با حجم فعالیت شعب، تصریح کرد: پیگیری این تعداد پرونده با توجه به حجم ورودی و موجودی پرونده‌ها، نیازمند تقویت ظرفیت اداری است تا ارائه خدمات قضایی با اختلال مواجه نشود.

بلاتصدی ماندن شعبه دادیار ناظر زندان

یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده در جریان این بازدید، بلاتصدی ماندن شعبه دادیار ناظر زندان مرکز استان است.

بر اساس گزارش منتشرشده از این بازدید، مأموریت تنها دادیار ناظر زندان مرکز استان به پایان رسیده و این شعبه در حال حاضر با مشکل نبود مسئول قضایی مواجه است؛ موضوعی که موجب گلایه برخی مراجعه‌کنندگان شده است.

«مهدی بخشی» در این باره اعلام کرد که موضوع کمبود نیروی قضایی در این شعبه را با رئیس‌کل دادگستری استان کرمان مطرح کرده و برای رفع این مشکل قول مساعد دریافت کرده است.

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های موجود

تراکم پرونده‌ها در مرحله اجرای احکام، علاوه بر ضرورت تأمین نیروی انسانی و اداری، اهمیت نظارت بر روند پیگیری احکام و پاسخگویی به مراجعان را نیز افزایش می‌دهد. وجود ۱۸ هزار پرونده در مجموعه اجرای احکام کیفری استان و سهم حدود ۱۰ هزار پرونده‌ای مرکز استان از این تعداد، در کنار مشکل بلاتصدی ماندن شعبه دادیار ناظر زندان، ضرورت تقویت ساختار اجرایی و قضایی این بخش را برجسته می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان، وجود حدود ۱۰ هزار پرونده در شعب اجرای احکام کیفری مرکز استان، در کنار کمبود نیروی انسانی و بلاتصدی ماندن شعبه دادیار ناظر زندان، به یکی از چالش‌های دستگاه قضایی کرمان تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بر روند ارائه خدمات قضایی و پیگیری پرونده‌ها تأثیر گذاشته است.