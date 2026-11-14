گروه استان‌ها - مرگ راننده ۲۸ ساله در واژگونی خودروی زانتیا در محور رفسنجان ـ سرچشمه، بار دیگر زنگ خطر تصادفات در جاده‌های کرمان را به صدا درآورد؛ استانی که تنها در شش‌ماهه نخست امسال ۷۰۵ نفر در حوادث رانندگی آن جان باخته‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، ساعت ۱۴: ۵۸ روز ۲۲ آبان، واژگونی یک دستگاه خودروی زانتیا در محور رفسنجان ـ سرچشمه به مرگ راننده ۲۸ ساله و مصدومیت سرنشین ۲۲ ساله آن منجر شد؛ حادثه‌ای که بار دیگر پرسش درباره ایمنی جاده‌های کرمان و سهم دستگاه‌های مسئول در پیشگیری از حوادث رانندگی را مطرح می‌کند.

در کرمان، فاصله شهرها گاهی به صدها کیلومتر می‌رسد. راننده‌ای که از یک شهرستان به شهرستان دیگر سفر می‌کند، ممکن است ساعت‌ها در جاده باشد؛ جاده‌هایی که بخشی از آن‌ها دوطرفه‌اند، بخشی از کنار معادن و مسیر تردد خودروهای سنگین می‌گذرند و برخی نیز با محدودیت‌های زیرساختی و کمبود امکانات ایمنی مواجه‌اند.

اینجا تصادف فقط یک برخورد چندثانیه‌ای نیست؛ گاهی نتیجه زنجیره‌ای از خطرهایی است که در طول یک مسیر شکل می‌گیرند.

۷۰۵ جان‌باخته؛ پشت هر عدد یک خانواده

آمار سازمان پزشکی قانونی از شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد ۷۰۵ نفر در حوادث رانندگی ترافیکی استان کرمان جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری که در مقایسه با ۷۰۴ فوتی مدت مشابه سال گذشته تقریباً ثابت مانده است.

اما تصویر نگران‌کننده‌تر در آمار مصدومان دیده می‌شود؛ جایی که تعداد مصدومان از ۸ هزار و ۲۷۹ نفر به ۸ هزار و ۸۹۸ نفر رسیده و رشد ۷.۵ درصدی را ثبت کرده است.

این ارقام فقط تعداد افرادی نیست که در جدول‌های آماری ثبت شده‌اند؛ پشت هر فوتی خانواده‌ای قرار دارد که با یک فقدان روبه‌رو شده و پشت هر مصدوم، احتمال ماه‌ها درمان، ناتوانی موقت یا دائمی و هزینه‌های سنگین قرار دارد.

وقتی خطای انسانی به تنها متهم تبدیل می‌شود

در تحلیل تصادفات، معمولاً سرعت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی و بی‌احتیاطی رانندگان در صدر عوامل وقوع حادثه قرار می‌گیرند. پلیس راه شمال استان کرمان نیز سهم عوامل انسانی را حدود ۷۴ درصد اعلام کرده است.

اما آیا می‌توان با همین عدد، پرونده بررسی تصادفات را بست؟

اگر راننده خسته است، وضعیت استراحتگاه‌های بین‌راهی و امکانات توقف ایمن چگونه است؟ اگر سرعت بالا عامل حادثه است، کنترل سرعت در محورهای پرخطر چه وضعیتی دارد؟ اگر خودروهای سنگین در جاده‌های دوطرفه تردد می‌کنند، آیا زیرساخت مسیر متناسب با حجم و نوع ترافیک آن است؟

خطای انسانی واقعیتی انکارناپذیر است، اما مدیریت ایمنی جاده نیز دقیقاً برای کاهش پیامدهای همین خطاها معنا پیدا می‌کند.

نقاط حادثه‌خیز؛ خطرهایی که نباید عادی شوند

شناسایی و آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز، بخشی از اقدامات ضروری برای کاهش تلفات است؛ اما شناسایی یک نقطه پرخطر پایان کار نیست. آنچه اهمیت دارد، رفع نقص هندسی مسیر، اصلاح تقاطع‌ها، نصب تجهیزات ایمنی، روشنایی مناسب و ارزیابی نتیجه اقدامات است.

در محورهای طولانی استان، به‌ویژه مسیرهای پرتردد و جاده‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی، باید مشخص شود چه میزان از خطرها با اصلاح زیرساخت قابل پیشگیری است و چه تعداد از نقاط حادثه‌خیز همچنان در انتظار اقدام عملی قرار دارند.

تصادف بعدی قابل پیش‌بینی است؟

وقتی یک محور بارها شاهد تصادف می‌شود، دیگر نمی‌توان هر حادثه را اتفاقی غیرمنتظره دانست. سابقه تصادفات، نوع برخوردها، وضعیت هندسی جاده و حجم تردد، اطلاعاتی هستند که می‌توانند پیش از وقوع حادثه بعدی برای تصمیم‌گیری استفاده شوند.

کرمان برای کاهش تلفات جاده‌ای به برنامه‌ای فراتر از هشدارهای مقطعی نیاز دارد؛ برنامه‌ای که در آن پلیس، راهداری، راه و شهرسازی، اورژانس و دستگاه‌های مرتبط، سهم و مسئولیت مشخص داشته باشند.

مسئله فقط این نیست که چرا راننده‌ای در جاده مرتکب خطا می‌شود؛ مسئله این است که چرا یک خطای رانندگی هنوز می‌تواند به قیمت جان انسان تمام شود.

در جاده‌های کرمان، هر تصادف مرگبار باید زنگ خطری برای اصلاح مسیر باشد؛ نه خبری که پس از چند ساعت از صفحه حوادث کنار برود و تا حادثه بعدی فراموش شود.

گزارش: محبوبه ناروئی