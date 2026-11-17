فعالیت مدارس و دانشگاه‌های هفت شهرستان خوزستان فردا چهارشنبه به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری شد.



به گزارش تابناک و بر اساس اعلام شامگاه سه شنبه استانداری خوزستان، طبق این اطلاعیه و با توجه به افزایش آلودگی هوا، پایداری لایه پایینی جو و پیش‌بینی تداوم شرایط جوی پایدار و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در شهرهای صنعتی، جلسه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد.

بر اساس این گزارش تمامی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، آبادان، خرمشهر و ماهشهر فردا چهارشنبه در هر ۲ نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.





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طبق اعلام استانداری خوزستان، این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.

الزامات تعیین شده ازسوی کارگروه آلودگی هوای استان

در این اطلاعیه از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، درخواست می‌شود توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را با جدیت رعایت کنند.

تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظفند تا پایان شرایط مخاطره، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مندرج در دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هوا را اجرا کنند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی استان موظف شدند توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی برای گروه‌های حساس و عموم مردم را از طریق رسانه‌های استانی اطلاع‌رسانی کنند.

طبق اعلام کارگروه آلودگی هوای استان، شهرداری‌های شهرهای اعلام‌شده موظف‌هستند فعالیت‌های عمرانی آلاینده، از جمله خاک‌برداری و خاک‌ریزی را متوقف کرده و با پایش مستمر، از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ درختان، ضایعات و لاستیک‌های فرسوده جلوگیری کنند. همچنین در صورت وقوع آتش‌سوزی، اقدامات لازم برای اطفای حریق در اسرع وقت انجام شود.

تمامی واحدهای صنعتی و نفتی مستقر در شهرهای مورد اشاره موظف‌ند اقدامات لازم را برای کنترل و جلوگیری از تشدید آلودگی هوا به عمل آورند.

هرگونه آتش زدن بقایای مزارع کشاورزی، به‌ویژه مزارع شلتوک، در سطح استان ممنوع است و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز موظف به نظارت بر مزارع و معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح است.

گفتنی است، امروز سه شنبه نیز مدارس و دانشگاه‌های پنج شهرستان خوزستان به دلیل آلودگی هوا مجازی شدند.