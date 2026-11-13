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مدارس تهران فردا، شنبه تعطیل شد؟
با تصمیم کمیتۀ اضطرار آلودگی هوا، مدارس تهران فردا تعطیل نخواهد بود.
به گزارش تابناک، معاون شهردار تهران اعلام کرد: فردا طرح زوج و فرد از درِ منازل اجرا میشود و فروش مجوز طرح ترافیک نیز متوقف خواهد شد.
وی گفت: با تصمیم کمیتۀ اضطرار آلودگی هوا، مدارس تهران فردا تعطیل نخواهد بود.
وی در تکمیل سخن خود افزود: تصمیم دقایقی پیش کمیته اضطرار باتوجهبه وضعیت فعلی آلودگی هوا اتخاذ شده و در صورت افزایش شاخص آلودگی، امکان تغییر تصمیم وجود دارد.
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