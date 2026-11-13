مدارس تهران فردا، شنبه تعطیل شد؟



به گزارش تابناک، معاون شهردار تهران اعلام کرد: فردا طرح زوج و فرد از درِ منازل اجرا می‌شود و فروش مجوز طرح ترافیک نیز متوقف خواهد شد.

وی گفت: با تصمیم کمیتۀ اضطرار آلودگی هوا، مدارس تهران فردا تعطیل نخواهد بود.

وی در تکمیل سخن خود افزود: تصمیم دقایقی پیش کمیته اضطرار باتوجه‌به وضعیت فعلی آلودگی هوا اتخاذ شده و در صورت افزایش شاخص آلودگی، امکان تغییر تصمیم وجود دارد.