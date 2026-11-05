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هشدار آلودگی هوا در خراسان‌شمالی صادر شد؛ احتمال ورود گرد و غبار تا شنبه

گروه استان‌ها - اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی، نسبت به افزایش غلظت گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در شهرهای استان تا روز شنبه هشدار داد.

کد خبر: 4200010تاریخ انتشار: 27 بازدید۰

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی، بر اساس اعلام این اداره کل و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، ورود توده گرد و غبار و بروز ناپایداری‌های جوی می‌تواند طی سه روز آینده موجب افزایش آلاینده‌های جوی، به‌ویژه در مناطق نیمه شمالی استان شود و شاخص کیفیت هوا را در برخی مناطق به محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس برساند.

در همین راستا، از شهروندان خواسته شده است در صورت ضرورت خروج از منزل از ماسک مناسب استفاده کنند و کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای قلبی و تنفسی تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند.

همچنین کاهش ترددهای غیرضروری در فضای باز و رعایت توصیه‌های بهداشتی می‌تواند از پیامدهای ناشی از آلودگی هوا پیشگیری کند.

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برچسب ها

آلودگی هواگرد و غبار

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