گروه استان‌ها - مدیرکل هواشناسی استان خراسان‌شمالی اعلام کرد که شهرستان راز و جرگلان و بخش‌هایی از مانه و سملقان با بارش ۱۶ تا ۲۵ میلی‌متری، پربارش‌ترین مناطق استان در این مدت بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «نوربخش داداشی» مدیرکل هواشناسی استان خراسان‌شمالی، در این رابطه اظهار کرد: بررسی نقشه‌های توزیع بارش تجمعی نشان می‌دهد که طی ۲۴ ساعت گذشته، بخش عمده بارندگی‌های ثبت‌شده در خراسان شمالی در مناطق شمالی استان متمرکز بوده و شهرستان راز و جرگلان و بخش‌هایی از شهرستان مانه و سملقان بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده ایستگاه‌های هواشناسی، میزان بارندگی در این مناطق بین ۱۶ تا ۲۵ میلی‌متر گزارش شده که در مقایسه با سایر نقاط استان، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: در مقابل، مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی استان از جمله بجنورد، اسفراین، شیروان و فاروج بارش‌های کمتری را تجربه کرده‌اند و میزان بارندگی در این مناطق بین یک تا هشت میلی‌متر به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تفاوت پراکنش بارش‌ها در سطح استان تصریح کرد: توزیع بارندگی در مناطق مختلف خراسان شمالی یکسان نبوده و بیشترین تمرکز سامانه بارشی در نواحی شمالی استان قرار داشته است.

داداشی همچنین گفت: آمار بارش‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی، بیانگر اختلاف قابل توجه میزان بارندگی میان مناطق شمالی و سایر نواحی خراسان شمالی طی بازه زمانی مورد بررسی است.