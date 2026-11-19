گروه استان‌ها - مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از ورود سامانه بارشی به استان از بعدازظهر جمعه خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه با وزش باد شدید، بارش باران، احتمال رعدوبرق و کاهش دما همراه خواهد بود.

ورود سامانه بارشی به خراسان شمالی از جمعه؛ احتمال بارش برف در ارتفاعات اسفراین و شیروان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «نوربخش داداشی» مدیرکل هواشناسی استان خراسان‌شمالی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو استان در روز پنجشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر در مناطق غربی و نوار جنوبی افزایش سرعت وزش باد، در برخی نقاط وزش باد شدید و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر جمعه و هم‌زمان با عبور موج کوتاه ناپایداری، فعالیت سامانه بارشی از مناطق غربی خراسان شمالی آغاز خواهد شد و بخش‌هایی از استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به جزئیات فعالیت این سامانه تصریح کرد: بارش باران و در برخی ساعات رگبار باران همراه با احتمال وقوع رعدوبرق و کاهش دما تا اواسط شب جمعه ادامه خواهد داشت. بیشترین تأثیر این سامانه در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق استان پیش‌بینی شده است.

داداشی با بیان اینکه بارش برف در ارتفاعات نیز دور از انتظار نیست، گفت: احتمال بارش برف در ارتفاعات و قله‌های مرتفع شهرستان اسفراین و مناطق شمالی شیروان وجود دارد.

وی نسبت به پیامدهای فعالیت این سامانه هشدار داد و افزود: کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها و معابر به‌ویژه در مناطق کوهستانی، احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت و خسارت ناشی از برخورد صاعقه از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است که در همین راستا برای روز پنجشنبه هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره تغییرات دمایی استان نیز اظهار کرد: دمای هوا در روز پنجشنبه روند افزایشی خواهد داشت، اما در روز جمعه کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان خاطرنشان کرد: طی شبانه‌روز گذشته، بام با ثبت دمای منفی ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و آشخانه با ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۳ و ۱۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

داداشی در پایان همچنین گفت: در میان مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی نیز شیروان با کمینه دمای صفر درجه سردترین و آشخانه با بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز شهرستان گزارش شده است.