استاندار خراسانشمالی مطرح کرد:
معادن باید به موتور محرک اشتغال و توسعه استان تبدیل شوند
گروه استانها - استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی برای تقویت اقتصاد استان گفت: ثروتهای معدنی باید از مرحله شناسایی و واگذاری عبور کرده و با ایجاد صنایع فرآوری و تولید ارزش افزوده، به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه منجر شوند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «بهمن نوری» استاندار خراسان شمالی، اظهار کرد: یکی از اولویتهای مهم توسعه استان، تبدیل ظرفیتها و ثروتهای موجود به ارزش افزوده و ایجاد فرصتهای اقتصادی است.
وی با اشاره به پایین بودن سهم خراسان شمالی از تولید ناخالص داخلی افزود: این وضعیت با بیان مشکلات و ظرفیتها تغییر نمیکند، بلکه باید با شناسایی فرصتهای اقتصادی و فعالسازی منابع موجود، مسیر توسعه استان را اصلاح کرد.
استاندار خراسان شمالی، ذخایر معدنی را از جمله ظرفیتهای مهم اقتصادی استان برشمرد و تصریح کرد: تنوع عناصر معدنی در خراسان شمالی فرصت مناسبی برای توسعه صنایع، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه اقتصادی استان فراهم کرده است که باید با برنامهریزی و سرمایهگذاری هدفمند از این ظرفیت استفاده شود.
وی با بیان اینکه خراسان شمالی در افکار عمومی بهعنوان استانی معدنی شناخته نشده است، یادآور شد: در سالهای گذشته آنگونه که شایسته بوده به ظرفیت معادن استان توجه نشده و اکنون باید با نگاه توسعهمحور، این ثروت خدادادی را در مسیر پیشرفت منطقه به کار گرفت.
نوری همچنین با اشاره به واگذاری برخی معادن بزرگ استان خاطرنشان کرد: با وجود گذشت سالها از واگذاری بخشی از این ظرفیتها، انتظار میرود آثار اقتصادی و صنعتی فعالیت آنها بیش از گذشته در داخل استان نمایان شود و بهرهبرداری از معادن به ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم منطقه بینجامد.
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