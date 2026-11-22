گروه استان‌ها - نماینده مردم اسفراین و بام‌وصفی‌آباد در مجلس از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح بزرگ سرمایه‌گذاری مردمی در حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: در این پروژه، مردم علاوه بر تأمین بخشی از سرمایه، در مالکیت، اشتغال، مهارت‌آموزی و منافع اقتصادی آن نیز سهیم خواهند شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «هادی قوامی» نماینده مردم اسفراین و بام‌وصفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ایده اجرای الگوی سرمایه‌گذاری مردمی، در جریان سفر رئیس‌جمهور در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ مطرح شد و اکنون شرایط برای تحقق آن فراهم شده است.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، تبدیل یک معدن و کارخانه به موتور محرک تولید ثروت در منطقه است، افزود: خراسان شمالی با وجود برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی و معدنی فراوان، در جایگاه سی‌ام تولید ناخالص داخلی کشور قرار دارد و اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم کمک کند.

نماینده مردم اسفراین و بام‌وصفی‌آباد در مجلس، حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز برای اجرای این پروژه را حدود ۲۰ تا ۲۵ همت اعلام کرد و یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود دست‌کم ۶ تا ۷ همت از منابع موردنیاز از طریق مشارکت مردم شهرستان‌های بام و صفی‌آباد و سایر مناطق استان تأمین شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی صندوق پروژه از طریق بورس بیان کرد: همزمان با آغاز عملیات اجرایی طرح، مقدمات تشکیل این صندوق نیز فراهم می‌شود تا در آینده نزدیک امکان مشارکت عمومی از طریق بازار سرمایه فراهم شود و مردم بتوانند در منافع اقتصادی این پروژه سهیم شوند.

قوامی همچنین گفت: معیار موفقیت این مدل سرمایه‌گذاری، تنها سودآوری اقتصادی نیست، بلکه باید میان منافع سرمایه‌گذاران و رفاه پایدار مردم منطقه پیوند برقرار شود؛ چراکه توسعه زمانی تحقق می‌یابد که مردم هم در تولید ثروت و هم در بهره‌مندی از دستاوردهای آن سهم داشته باشند.