نماینده مردم اسفراین و باموصفیآباد در مجلس مطرح کرد؛
تامین بیش از ۶ همت از سرمایهگذاری معدنی در خراسانشمالی توسط مردم
گروه استانها - نماینده مردم اسفراین و باموصفیآباد در مجلس از برنامهریزی برای اجرای طرح بزرگ سرمایهگذاری مردمی در حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: در این پروژه، مردم علاوه بر تأمین بخشی از سرمایه، در مالکیت، اشتغال، مهارتآموزی و منافع اقتصادی آن نیز سهیم خواهند شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «هادی قوامی» نماینده مردم اسفراین و باموصفیآباد در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ایده اجرای الگوی سرمایهگذاری مردمی، در جریان سفر رئیسجمهور در دیماه سال ۱۳۹۳ مطرح شد و اکنون شرایط برای تحقق آن فراهم شده است.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، تبدیل یک معدن و کارخانه به موتور محرک تولید ثروت در منطقه است، افزود: خراسان شمالی با وجود برخورداری از ظرفیتهای اقتصادی و معدنی فراوان، در جایگاه سیام تولید ناخالص داخلی کشور قرار دارد و اجرای طرحهای بزرگ سرمایهگذاری میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم کمک کند.
نماینده مردم اسفراین و باموصفیآباد در مجلس، حجم سرمایهگذاری موردنیاز برای اجرای این پروژه را حدود ۲۰ تا ۲۵ همت اعلام کرد و یادآور شد: پیشبینی میشود دستکم ۶ تا ۷ همت از منابع موردنیاز از طریق مشارکت مردم شهرستانهای بام و صفیآباد و سایر مناطق استان تأمین شود.
وی با اشاره به برنامهریزی برای راهاندازی صندوق پروژه از طریق بورس بیان کرد: همزمان با آغاز عملیات اجرایی طرح، مقدمات تشکیل این صندوق نیز فراهم میشود تا در آینده نزدیک امکان مشارکت عمومی از طریق بازار سرمایه فراهم شود و مردم بتوانند در منافع اقتصادی این پروژه سهیم شوند.
قوامی همچنین گفت: معیار موفقیت این مدل سرمایهگذاری، تنها سودآوری اقتصادی نیست، بلکه باید میان منافع سرمایهگذاران و رفاه پایدار مردم منطقه پیوند برقرار شود؛ چراکه توسعه زمانی تحقق مییابد که مردم هم در تولید ثروت و هم در بهرهمندی از دستاوردهای آن سهم داشته باشند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.