اعتبارات عمرانی کشاورزی شیروان به ۴۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت
گروه استان - مدیر جهاد کشاورزی شیروان از افزایش اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی این شهرستان به ۴۲۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این منابع برای اجرای طرحهای زیرساختی آب و خاک، توسعه آبیاری کمفشار و تقویت زیرساختهای تولیدی هزینه میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «علی ابراهیمی» مدیر جهاد کشاورزی شیروان، در گفتوگو با رسانههای استان، گفت: اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی شیروان در سال گذشته ۳۶۰ میلیارد ریال بود که امسال با رشد ۶۰ میلیارد ریالی به ۴۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی افزود: این اعتبارات برای اجرای هشت طرح عمرانی در حوزه آب و خاک، توسعه کانالهای آبیاری، لولهگذاری در سه روستا، اجرای سامانههای آبیاری کمفشار و تکمیل زیرساختهای کشاورزی اختصاص مییابد.
مدیر جهاد کشاورزی شیروان با اشاره به سایر برنامههای حمایتی این بخش ادامه داد: بخشی از منابع نیز در حوزه ترویج و آموزش، تولیدات دامی و اصلاح نژاد دام سبک و سنگین هزینه خواهد شد.
ابراهیمی مدیریت مصرف آب و افزایش بهرهوری در تولید را از اولویتهای بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: توسعه کشت گلخانهای، ایجاد پایگاههای نوآوری و ترویج کشت گیاهان دارویی و دانههای روغنی از دیگر برنامههایی است که با هدف آشنایی کشاورزان با روشهای نوین تولید و تنوعبخشی به محصولات دنبال میشود.
وی همچنین از پرداخت ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور به بخش کشاورزی شیروان خبر داد و گفت: این تسهیلات برای احداث گلخانه و مرغداری به متقاضیان اختصاص یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شیروان با بیان اینکه این منابع به ۱۲ نفر از دامداران و پنج متقاضی احداث گلخانه پرداخت شده است، افزود: تسهیلات مذکور با کارمزد سه درصد و بازپرداخت سهساله و از طریق ۹ بانک عامل در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حمایتهای مالی از تولیدکنندگان میتواند به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصاد روستایی کمک کند.
ابراهیمی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی این شهرستان گفت: شیروان با برخورداری از ۱۰۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی و بیش از ۱۲ هزار بهرهبردار، از مناطق مهم تولید محصولات کشاورزی در خراسان شمالی به شمار میرود.
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