مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی مطرح کرد:
سیلاب ۲۱۲ کیلومتر از راههای خراسان شمالی را درگیر کرد؛ خسارت به ۳۰ پل و ابنیه فنی
گروه استانها - مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی از پاکسازی ۲۱۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان پس از بارشهای اخیر و وقوع سیلاب خبر داد و گفت: در جریان این حوادث ۳۰ دستگاه پل و ابنیه فنی آسیب دیده و حدود ۴۰ متر از مسیرهای ارتباطی نیز دچار آبشستگی و تخریب شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «مهدی میقانی» مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی، در گفتوگو با رسانههای استان، گفت: در پی بارشهای اخیر و جاری شدن سیلاب در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی، عملیات گسترده پاکسازی، رسوببرداری و رفع موانع با حضور نیروهای راهداری در نقاط مختلف استان انجام شد.
وی افزود: در جریان این عملیات، ۲۱۲ کیلومتر از راههای اصلی و فرعی استان از رسوبات، گلولای و موانع ناشی از سیلاب پاکسازی شد تا امکان تردد ایمن در این محورها فراهم شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی با اشاره به تجهیزات و نیروی انسانی بهکار گرفتهشده برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگیها تصریح کرد: ۴۰ نیروی راهدار به همراه ۲۸ دستگاه ماشینآلات راهداری در محورهای مختلف استان مشغول فعالیت بودند و عملیات بازگشایی و پاکسازی مسیرهای آسیبدیده را دنبال کردند.
میقانی با تشریح خسارتهای واردشده به زیرساختهای جادهای استان گفت: شدت جریان سیلاب موجب آسیبدیدگی ۳۰ دستگاه پل و ابنیه فنی راهها شده و یک دستگاه آبنما نیز بهطور کامل تخریب شده است.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۴۰ متر از مسیرهای ارتباطی استان بر اثر جریان آب دچار آبشستگی و تخریب شده که بررسی میزان خسارتها و اجرای اقدامات لازم برای ترمیم و ایمنسازی این نقاط در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی با تأکید بر تداوم حضور نیروهای راهداری در محورهای استان اظهار کرد: علاوه بر پاکسازی رسوبات و گلولای، ارزیابی خسارتهای وارده به پلها و ابنیه فنی و رفع موانع ایجادشده در مسیرها نیز با هدف تأمین ایمنی تردد در حال انجام است.
میقانی با اشاره به احتمال تداوم ناپایداریهای جوی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راههای استان را بررسی کرده و هنگام عبور از مناطق مستعد سیلاب و محورهای آسیبدیده، به علائم هشداردهنده و توصیههای نیروهای راهداری توجه داشته باشند.
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