گروه استان ها - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از باز بودن تمامی محورهای اصلی و فرعی استان خبر داد و از مردم خواست با توجه به تداوم بارش‌های شدید و وضعیت قرمز هواشناسی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

تمام راه‌های اصلی و فرعی کهگیلویه و بویراحمد باز است/ هشدار قرمز همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، همزمان با فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف استان و تداوم بارندگی‌های شدید از شب گذشته، نیروهای راهداری با استقرار در راهدارخانه‌ها و محورهای ارتباطی، عملیات پاکسازی و ریزش‌برداری را در دستور کار قرار داده‌اند.

«حمیدرضا پیمانجو»، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به آغاز بارش‌های پراکنده از روز جمعه ۱۵ آبان، گفت: این سامانه بارشی اکنون تمامی شهرستان‌های استان را دربر گرفته و از شب گذشته تاکنون به‌صورت مستمر و با شدت در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه تمامی نیروهای راهداری به همراه تجهیزات و امکانات لجستیکی در راهدارخانه‌ها مستقر هستند، افزود: در نقاطی که به دلیل بارندگی نیاز به ریزش‌برداری و پاکسازی مسیرها وجود داشت، راهداران برای بازگشایی و ایمن‌سازی محورها اقدام کردند.

تمام محورهای اصلی و فرعی باز است

پیمانجو با اشاره به بازدیدهای میدانی از محورهای ارتباطی استان تصریح کرد: در حال حاضر تمامی راه‌های اصلی و فرعی باز هستند و تاکنون گزارشی مبنی بر انسداد راه‌های روستایی نیز دریافت نشده است.

در وضعیت قرمز، سفر غیرضروری نروید

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تعطیلی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در روز جاری، از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی و تداوم هشدار قرمز تا پایان فعالیت سامانه بارشی، برای حفظ جان خود و خانواده‌هایشان از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

وی همچنین شماره تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور را به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها معرفی کرد و گفت: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان و دریافت گزارش‌های مربوط به وضعیت محورهای ارتباطی است.