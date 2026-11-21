گروه استان‌ها - دست‌بافته‌های عشایری، موسیقی محلی، قصه‌های کهن و خوراک‌های بومی قرار است در برنامه یلدای سی‌سخت کنار هم قرار بگیرند؛ رویدادی که می‌تواند فرصتی برای معرفی هویت فرهنگی منطقه و گشودن مسیری تازه برای اقتصاد هنر باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، نشست هماهنگی برگزاری شب یلدا با حضور مسئولان فرهنگی و اجرایی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، فراتر از برگزاری یک جشن مناسبتی، استفاده از آیین‌های بومی برای تقویت اقتصاد فرهنگ و معرفی ظرفیت‌های منطقه بود.

شب یلدا؛ فراتر از یک جشن مناسبتی

شب یلدا به‌عنوان یکی از آیین‌های ریشه‌دار ایرانی، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی خانوادگی و معرفی میراث فرهنگی ناملموس دارد؛ ظرفیتی که در صورت برنامه‌ریزی هدفمند می‌تواند به فرصتی برای بازنمایی فرهنگ بومی کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شود.

امین درخشان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، معتقد است برنامه‌های یلدایی نباید به اجرای چند برنامه محدود شود، بلکه باید موسیقی محلی، قصه‌ها، آداب و رسوم، خوراک‌های بومی و هنرهای سنتی منطقه را در کانون توجه قرار دهد.

اقتصاد هنر؛ حلقه مفقوده برنامه‌های فرهنگی

یکی از محورهای مهم این نشست، کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر و ضرورت ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای هنرمندان بود. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با مشارکت متولیان فرهنگی و اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۶ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی مطرح شد.

برگزاری نمایشگاه دست‌بافته‌ها، صنایع‌دستی و تولیدات هنرمندان در حاشیه جشن یلدا نیز از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده بود. تجربه عرضه محصولات فرهنگی و هنری در فضاهای عمومی مانند پارک ولایت می‌تواند زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مردم و بازار فروش را فراهم کند.

سی‌سخت؛ پیوند گردشگری با هویت فرهنگی

انتخاب سی‌سخت برای برگزاری برنامه‌های یلدایی، با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و گردشگری این شهر، می‌تواند زمینه معرفی بیشتر این منطقه را فراهم کند؛ به‌ویژه اگر برنامه‌ها با مشارکت هنرمندان، فعالان صنایع‌دستی، شهرداری، میراث فرهنگی و بخش خصوصی طراحی شوند.

با این حال، مسئله اصلی فراتر از برگزاری یک جشن و ایجاد شور و نشاط چندروزه است. اگر نمایشگاه‌ها، عرضه محصولات بومی و حمایت از هنرمندان پس از پایان مناسبت نیز استمرار پیدا نکند، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی این برنامه‌ها بلااستفاده خواهد ماند. بنابراین، آزمون اصلی این رویداد، تبدیل یک مناسبت فرهنگی به فرصتی ماندگار برای رونق اقتصاد هنر و معرفی هویت بومی منطقه است.