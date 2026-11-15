گروه استان‌ها - استاندار کهگیلویه و بویراحمد با هدف‌گذاری برای قرار گرفتن استان در جمع سه استان برتر کشور در هفته پژوهش، بر ضرورت همکاری دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش صنعت تأکید کرد؛ هدفی که تحقق آن به رفع مشکلات اعتباری، مستندسازی و تقویت ارتباط پژوهش با نیازهای واقعی جامعه وابسته است.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، شورای پژوهش در آستانه هفته پژوهش و فناوری با حضور استاندار، مدیران دانشگاه‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و محورهایی همچون انتخاب پژوهشگران برتر، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناورانه، تأمین هزینه‌ها و بررسی نقاط ضعف عملکرد سال گذشته مورد بحث قرار گرفت.

از رتبه ۳۱ تا هدف‌گذاری برای سه استان برتر

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارتقای جایگاه استان در ارزیابی‌های ملی گفت: استان که در ابتدای دولت در رتبه‌های پایانی قرار داشت، با تلاش دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابتدا به رتبه ۱۳ و سپس به رتبه ششم رسید.

«یدالله رحمانی» ، هدف‌گذاری امسال را قرار گرفتن در جمع سه استان برتر کشور عنوان کرد و افزود: این موفقیت نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست و نباید فعالیت‌های پژوهشی به یک هفته در سال محدود شود.

نمایشگاه پژوهش در مکانی پرتردد برگزار شود

یکی از موضوعات مهم نشست، تعیین محل برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری بود.

رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به استقبال محدود از نمایشگاه سال گذشته در محل دانشگاه، پیشنهاد کرد نمایشگاه امسال در مکانی پرتردد مانند مصلی برگزار شود تا مردم، صنعتگران و فعالان اقتصادی دسترسی بیشتری داشته باشند.

استاندار نیز با ضرورت انتخاب مکانی در دسترس موافقت کرد، اما با توجه به آسیب‌دیدگی مصلی، بررسی گزینه‌های جایگزین را ضروری دانست. وی همچنین بر حضور جدی صنعتگران و تولیدکنندگان در این نمایشگاه تأکید کرد.

اختلاف‌نظر درباره هزینه‌ها و جوایز پژوهشگران

تأمین هزینه‌های نمایشگاه و جوایز پژوهشگران از دیگر محورهای بحث بود. برخی مدیران دانشگاهی با اشاره به محدودیت اعتبارات پژوهشی، خواستار تأمین هزینه‌های اجرایی از منابع استانی شدند تا بودجه محدود دانشگاه‌ها صرف برگزاری نمایشگاه نشود.

در مقابل، استاندار بر مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تأمین هزینه‌ها تأکید کرد و خواستار برآورد دقیق اعتبارات مورد نیاز با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شهرداری‌ها شد.

رحمانی همچنین بر استفاده کامل از یک درصد اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها و برگزاری جلسات ماهانه برای بررسی و تسریع در اجرای طرح‌های پژوهشی تأکید کرد.

مستندسازی و جذب اعتبار؛ دو نقطه ضعف سال گذشته

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با اشاره به بررسی شاخص‌های ارزیابی، جذب نشدن کامل اعتبارات پژوهشی و درج نشدن حمایت استانداری از برخی طرح‌ها در موافقت‌نامه‌ها را از عوامل کاهش امتیاز استان دانست.

همچنین تأخیر برخی دستگاه‌ها در پرداخت سهم مالی و ارائه مستندات در سال گذشته، از جمله مشکلاتی بود که در این نشست مورد انتقاد قرار گرفت. بر همین اساس، بر ارسال به‌موقع مدارک و تکمیل مستندات پیش از پایان مهلت بارگذاری تأکید شد.

از زنگ پژوهش مدارس تا راه‌اندازی آزمایشگاه هوش مصنوعی

معاون پژوهشی آموزش و پرورش نیز از برنامه‌هایی همچون تشکیل دبیرخانه دانش‌آموزی، برگزاری زنگ پژوهش، حضور دانش‌آموزان در نمایشگاه و تجلیل از پژوهشگران برتر فرهنگیان و دانش‌آموزان خبر داد و خواستار همکاری دستگاه‌ها برای تأمین وسیله نقلیه دانش‌آموزان مناطق عشایری شد.

پژوهش؛ فراتر از یک هفته مراسم

اگرچه ارتقای جایگاه پژوهشی استان در سال‌های اخیر قابل توجه بوده، اما هدف‌گذاری برای حضور در جمع سه استان برتر کشور، بدون رفع مشکلات اعتباری، تکمیل مستندات و پیوند دادن پژوهش با صنعت و تولید محقق نخواهد شد.

اکنون باید دید مصوبات این نشست تا چه اندازه از مرحله وعده و برنامه‌ریزی عبور می‌کند و آیا دستگاه‌های اجرایی در عمل نیز سهم خود را در توسعه پژوهش و فناوری ایفا خواهند کرد؟