گروه استان‌ها - معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با تشریح چهار مقطع فعالیت بسیج از ابتدای انقلاب تاکنون، از سازمان‌دهی بیش از ۱۲ هزار نفر در اردوهای راهیان نور و پیشرفت، برنامه کاشت بیش از ۱۰۰ میلیون نهال و اجرای طرح حکمرانی محله‌محور خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد ، معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه یاسوج به مناسبت هفته بسیج، با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت و حفظ استقلال کشور گفت: حضور متحد مردم و حاکمیت فرهنگ بسیجی، محاسبات دشمنان را در چهار دهه تقابل با جمهوری اسلامی برهم زده و مانع تحقق اهداف آنان شده است.

سرهنگ پاسدار «زریر فرضی‌زاده» با بیان اینکه هدف دشمنان تضعیف انسجام ملی و تجزیه ایران است، اظهار کرد: امام راحل با درک این تهدیدها فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند تا مردم در کنار نیروهای مسلح برای دفاع از کشور و تأمین امنیت وارد میدان شوند.

چهار مقطع فعالیت بسیج؛ از دفاع مقدس تا جنگ‌های اخیر

فرضی‌زاده با تشریح روند فعالیت بسیج از سال ۱۳۵۸ تاکنون، نخستین مقطع را دوران مقابله با جریان‌های تجزیه‌طلب و تهدیدهای داخلی و خارجی دانست و گفت: پس از تشکیل بسیج، مردم در سال ۱۳۵۹ به میدان آمدند و اجازه ندادند کشور در معرض تجزیه قرار گیرد. پس از آن نیز در دوران هشت سال دفاع مقدس، مردم با هر امکاناتی در کنار نیروهای مسلح از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

وی دومین مقطع را دوران دفاع مقدس تا سال ۱۳۶۷ و سومین مقطع را از پایان جنگ تا سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و افزود: در دوره سوم، فعالیت بسیج از حوزه‌های نظامی و امنیتی فراتر رفت و عمران، آبادانی، محرومیت‌زدایی، فعالیت‌های علمی، گروه‌های جهادی و کمک به پیشرفت کشور را نیز دربر گرفت.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح با اشاره به ورود بسیج به چهارمین مقطع فعالیت خود از سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: تقابل دشمن با جمهوری اسلامی به جنگ ۱۲ روزه یا جنگ ۴۰ روزه محدود نشده و همچنان ادامه دارد. تا زمانی که قدرت و برتری ایران تثبیت نشود، دشمنی‌ها پایان نخواهد یافت؛ ازاین‌رو حفظ آمادگی دفاعی در کنار استمرار فعالیت‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی ضروری است.

بسیجی بودن به عضویت در پایگاه محدود نمی‌شود

فرضی‌زاده با تأکید بر اینکه فرهنگ بسیجی فراتر از ساختار رسمی و تشکیلاتی بسیج است، گفت: بسیجی بودن به داشتن پرونده عضویت در یک پایگاه محدود نمی‌شود؛ آموزگار، دانشجو، کارگر، صنعتگر، کشاورز، دامدار، پزشک و دانشمندی که برای اعتلای ایران تلاش می‌کند، در حقیقت از تفکر بسیجی برخوردار است.

وی با اشاره به نقش مردم در تحولات و اجتماعات اخیر کشور افزود: در جریان حوادث و جنگ‌های اخیر نیز افرادی که عضو رسمی بسیج نبودند، برای حضور در میدان و دفاع از کشور فراخوانده شدند. به گفته وی، همین مشارکت عمومی و حضور آگاهانه مردم، پشتوانه اصلی امنیت و ایستادگی کشور در برابر فشارهای خارجی است.

اعزام ۱۲ هزار نفر به اردوهای راهیان نور و پیشرفت

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح با تشریح بخشی از عملکرد یک‌ساله بسیج در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: از هفته بسیج سال گذشته تاکنون، بیش از ۱۲ هزار نفر در قالب اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت سازمان‌دهی و اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به تأثیر جنگ شناختی دشمن بر نسل جوان گفت: آشنایی نوجوانان و جوانان با واقعیت‌های تاریخی، دوران پیش از انقلاب و دستاوردهای کشور پس از انقلاب از اهداف این اردوهاست و باید زمینه شناخت توانمندی‌های ایران برای نسل جدید فراهم شود.

فرضی‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام چهار هزار دانش‌آموز در سال جاری به مناطق عملیاتی خبر داد و گفت: بخشی از کاروان‌ها هم‌اکنون در مناطق عملیاتی حضور دارند و سایر کاروان‌ها نیز به‌تدریج اعزام می‌شوند. وی همچنین اعلام کرد بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم استان در مراسم تشییع امام شهید در تهران و مشهد حضور داشته‌اند.

کاشت بیش از ۱۰۰ میلیون نهال و اجرای حکمرانی محله‌محور

فرضی‌زاده با اشاره به ورود بسیج به حوزه حفاظت از منابع طبیعی و توسعه جنگل‌داری اجتماعی گفت: برنامه کاشت بیش از ۱۰۰ میلیون نهال در سطح کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده و این مجموعه در هفته بسیج امسال نیز همانند سال‌های گذشته در زمینه جنگل‌کاری و توسعه پوشش گیاهی نقش‌آفرینی خواهد کرد.

وی همچنین از اجرای طرح حکمرانی محله‌محور خبر داد و اظهار کرد: در این الگو، مردم محور اداره محلات هستند و با مشارکت و مسئولیت‌پذیری برای شناسایی و حل مسائل محله خود اقدام می‌کنند. دولت چهاردهم نیز این طرح را پذیرفته و رئیس‌جمهور ریاست شورای عالی حکمرانی محله‌محور را بر عهده دارد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح افزود: در ساختار ملی، رئیس سازمان بسیج دبیر شورا خواهد بود و وزارتخانه‌ها نیز در ترکیب آن حضور دارند. قرار است روز دوشنبه از این طرح در سطح ملی رونمایی شود. در استان‌ها استانداران ریاست شورا و فرماندهان سپاه مسئولیت دبیری آن را بر عهده خواهند داشت و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی نیز عضو شورای استانی خواهند بود.

فراخوان نوجوانان برای شرکت در آزمون نخبه‌پروری بسیج

فرضی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری آزمون نخبه‌پروری بسیج برای دانش‌آموزان پایه ششم تا یازدهم خبر داد و گفت: این آزمون در آخرین جمعه هر ماه برگزار می‌شود و هدف آن شناسایی و پرورش استعدادهای علمی نوجوانان است.

وی از خانواده‌ها خواست با مراجعه به پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج، زمینه حضور فرزندان خود در این آزمون را فراهم کنند و تأکید کرد: این برنامه بر اساس چارچوب‌های علمی و استاندارد طراحی شده و فرصتی برای شناسایی استعدادها و حمایت از مسیر رشد علمی دانش‌آموزان است.

فرضی‌زاده در پایان با تأکید بر استمرار مسیر انقلاب و شهدا، از بیعت با رهبر انقلاب و ادامه راه پیشکسوتان جهاد و شهادت سخن گفت و بسیج را میعادگاه آزادی‌خواهان و عرصه مشارکت همه مردم برای استقلال، امنیت و پیشرفت کشور دانست.