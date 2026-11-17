گروه استان‌ها - مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از کاهش ۹.۶ درصدی فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در هفت ماه نخست امسال خبر داد؛ آماری امیدوارکننده که در کنار افزایش هشت‌برابری مرگ‌های ناشی از گازگرفتگی و رشد حوادث کار، ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی و پیشگیری از حوادث را یادآوری می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، آمارهای پزشکی قانونی از حوادث و مرگ‌های غیرطبیعی در هفت ماه نخست سال جاری، تصویری دوگانه از وضعیت ایمنی و سلامت اجتماعی در استان ارائه می‌دهد؛ از یک سو کاهش فوتی‌های تصادفات و از سوی دیگر افزایش قابل توجه مرگ‌های ناشی از گازگرفتگی و حوادث کار.

«مهدی قیصری» ، مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد، در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران، ضمن تشریح عملکرد هفت‌ماهه این مجموعه، از برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام و تجهیز آزمایشگاه پزشکی قانونی خبر داد؛ برنامه‌هایی که تحقق آنها می‌تواند بخشی از مشکلات دسترسی مردم به خدمات تخصصی را برطرف کند.

کاهش فوتی‌های تصادفات؛ یک خبر امیدوارکننده

قیصری با اشاره به آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی گفت: در هفت ماه نخست امسال ۱۴۱ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹.۶ درصد کاهش داشته است.

این کاهش در شرایطی ثبت شده که تصادفات همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌های غیرطبیعی در استان به شمار می‌رود. مدیرکل پزشکی قانونی بخشی از این روند را حاصل توجه مردم به قوانین رانندگی و همکاری دستگاه‌های مسئول دانست.

با این حال، کاهش آمار فوتی‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای حل مسئله تصادفات باشد و بررسی سهم عوامل انسانی، وضعیت راه‌ها، نقاط حادثه‌خیز و کیفیت خدمات امدادی همچنان ضروری است.

افزایش هشت‌برابری مرگ با گازگرفتگی

یکی از بخش‌های قابل تأمل آمارهای ارائه‌شده، افزایش مرگ‌های ناشی از گازگرفتگی است.

به گفته قیصری، در هفت ماه نخست امسال هشت نفر بر اثر گازگرفتگی جان باخته‌اند؛ در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته تنها یک نفر بوده است.

افزایش هفت‌نفری این آمار، ضرورت توجه به ایمنی وسایل گرمایشی، استاندارد بودن دودکش‌ها و رعایت اصول استفاده از تجهیزات گازسوز را دوچندان می‌کند؛ به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل سرما که احتمال بروز حوادث ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن افزایش می‌یابد.

مدیرکل پزشکی قانونی همچنین از ثبت هشت مورد غرق‌شدگی در استان خبر داد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

رشد حوادث کار؛ زنگ خطر برای ایمنی محیط‌های شغلی

بخش دیگری از گزارش پزشکی قانونی به حوادث ناشی از کار اختصاص داشت؛ حوزه‌ای که برخلاف آمار فوتی‌های تصادفات، روند افزایشی را تجربه کرده است.

قیصری گفت: در هفت ماه نخست امسال ۲۱۹ مورد مصدومیت ناشی از حوادث کار در پزشکی قانونی استان بررسی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود هشت درصد افزایش داشته است.

از این تعداد، ۱۱۹ مورد مربوط به شهرستان بویراحمد، ۴۱ مورد در گچساران، ۳۸ مورد در کهگیلویه، ۱۲ مورد در بهمئی، سه مورد در باشت و شش مورد در شهرستان دنا بوده است.

این آمار اگرچه صرفاً بیانگر پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی است، اما افزایش آن ضرورت نظارت بیشتر بر رعایت مقررات ایمنی در محیط‌های کارگاهی، ساختمانی و صنعتی را برجسته می‌کند.

همچنین در هفت ماه نخست امسال چهار مورد فوت ناشی از حوادث کار در استان ثبت شده است.

۱۶ هزار معاینه بالینی و بررسی بیش از ۳۰۰ پرونده در کمیسیون‌ها

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد با تشریح سایر بخش‌های عملکرد این مجموعه اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال جاری ۱۶ هزار و ۱۳۷ مورد معاینه بالینی در سطح استان انجام شده است.

به گفته وی، از این تعداد، ۹ هزار و هفت مورد مربوط به بویراحمد، دو هزار و ۴۵۲ مورد گچساران، سه هزار و ۴۸۱ مورد کهگیلویه، ۲۹۱ مورد بهمئی، ۳۵۵ مورد باشت و ۴۵۱ مورد مربوط به شهرستان دنا بوده است.

قیصری همچنین از انجام ۴۵۸ مورد معاینه اجساد خبر داد و افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه درصد کاهش داشته است.

وی تعداد مرگ‌های غیرطبیعی ثبت‌شده در استان را ۳۷۱ مورد اعلام کرد که ۲۷۴ مورد در بویراحمد، ۶۴ مورد در گچساران و ۳۳ مورد در کهگیلویه بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی نیز گفت: در این مدت ۳۰۴ پرونده در کمیسیون‌ها بررسی شده که ۸۴ مورد آن مربوط به پرونده‌های قصور پزشکی بوده است. بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های قصور پزشکی بررسی‌شده نیز به صدور رأی محکومیت منجر شده است.

ساختمان‌های نیمه‌تمام؛ وعده افزایش فضای خدمات پزشکی قانونی

بخش مهمی از سخنان قیصری به وضعیت زیرساخت‌های پزشکی قانونی در استان اختصاص داشت؛ جایی که دو پروژه شهرستانی از سال ۱۴۰۱ نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.

وی با اشاره به پروژه‌های ساختمان پزشکی قانونی در شهرستان‌های دنا و بهمئی گفت: این پروژه‌ها با وجود پیشرفت اولیه، به دلایل اعتباری متوقف شدند، اما در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای فعال‌سازی مجدد آنها انجام شده است.

به گفته قیصری، عملیات محوطه‌سازی ساختمان پزشکی قانونی دنا آغاز شده و امید می‌رود با تأمین اعتبار، هر دو پروژه در سال جاری تکمیل و به چرخه خدمت‌رسانی وارد شوند.

وی همچنین از نیمه‌تمام ماندن حدود ۷۰۰ مترمربع از فضای ساختمانی پزشکی قانونی مرکز استان، به‌ویژه بخش آزمایشگاه، خبر داد و ابراز امیدواری کرد این بخش نیز با تأمین اعتبار تکمیل شود.

مدیرکل پزشکی قانونی مجموع فضای فیزیکی قابل اضافه شدن از محل تکمیل این پروژه‌ها را حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مترمربع اعلام کرد.

راه‌اندازی ساختمان تشریح کهگیلویه و تجهیز آزمایشگاه به دستگاه پیشرفته

قیصری یکی دیگر از برنامه‌های مهم این مجموعه را راه‌اندازی ساختمان تشریح پزشکی قانونی در منطقه کهگیلویه بزرگ عنوان کرد و گفت: در صورت رفع مشکلات اعتباری و تأمین نیروی انسانی متخصص، امکان ارائه خدمات به شهرستان‌های منطقه در این مرکز فراهم خواهد شد.

وی کمبود پزشک و نیروی تخصصی را از موانع اصلی تحقق این برنامه دانست.

مدیرکل پزشکی قانونی همچنین از پیگیری برای تأمین یک دستگاه پیشرفته GC برای آزمایشگاه این مجموعه خبر داد و افزود: با ورود این دستگاه، نیاز به ارسال برخی نمونه‌های تخصصی، به‌ویژه نمونه‌های مرتبط با سم‌شناسی، به مراکز استان‌های دیگر از جمله اصفهان و شیراز برطرف خواهد شد.

به گفته وی، این تجهیزات علاوه بر تسریع روند بررسی نمونه‌ها، می‌تواند هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم را نیز کاهش دهد.