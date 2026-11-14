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داستان مرکز استان مطرح کرد:

حمایت از تولید با جلسه و وعده محقق نمی‌شود

گروه استان‌ها - دادستان مرکز استان با تأکید بر ضرورت عبور از حمایت‌های شعاری، خواستار اقدام عملی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات چهار مجتمع گردشگری و یک گلخانه تولید گل رز شد.

کد خبر: 4201810تاریخ انتشار: 21 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، چهاردهمین جلسه ستاد قضایی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید استان با محوریت بررسی مشکلات چهار طرح گردشگری و یک واحد گلخانه تولید گل رز برگزار شد؛ نشستی که در آن، مشکلات بانکی، کاهش درآمد واحدهای گردشگری و موانع ادامه فعالیت این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

گردشگری زیر فشار مشکلات اقتصادی

«سید مجتبی امیرحسینی» ، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در این نشست با اشاره به نوسانات ارزی، شرایط اقتصادی و کاهش حضور گردشگران در مناطق تفریحی، از افت درآمد و مشکلات مالی برخی واحدهای فعال این حوزه سخن گفت.

مدیران طرح‌های گردشگری نیز با تشریح موانع پیش روی فعالیت خود، خواستار همراهی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی مجموعه‌ها، احیای ظرفیت‌های موجود و استمرار فعالیت اقتصادی شدند.

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مصوبات روی کاغذ نماند

«سید وحید موسویان» ، دادستان مرکز استان با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نباید به برگزاری جلسات و بیان توصیه‌ها محدود شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی باید با درک شرایط اقتصادی فعالان تولیدی و گردشگری، از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای رفع موانع موجود استفاده کنند.

وی صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال را از مصادیق حقوق عامه دانست و تأکید کرد هیچ دستگاهی نباید با ترک فعل، موازی‌کاری یا تصمیمات غیرکارشناسی، مشکلات فعالان اقتصادی را افزایش دهد.

دادستان مرکز استان همچنین با اشاره به ضرورت تعامل بانک‌ها با واحدهای اقتصادی افزود: بررسی راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف مطالبات، بازپرداخت تسهیلات و مساعدت‌های بانکی باید با هدف جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای دارای ظرفیت تولید و اشتغال دنبال شود.

وی تصریح کرد حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی بانک‌ها و تعهدات تسهیلات‌گیرندگان نیست، بلکه باید میان وصول مطالبات، صیانت از حقوق اشخاص و حفظ چرخه تولید و اشتغال تعادل برقرار شود.

ملاک ارزیابی، حل مشکل است نه گزارش عملکرد

دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعیین مسئول مشخص، زمان‌بندی اجرایی و امکان ارزیابی مصوبات تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید اقدامات خود را در مهلت مقرر انجام دهند و نتیجه را اعلام کنند؛ چراکه ملاک ارزیابی عملکرد، حل واقعی مشکلات در میدان عمل است، نه صرفاً ارائه گزارش و اعلام آمادگی.

در پایان این نشست، پس از بررسی مشکلات چهار مجموعه گردشگری و گلخانه تولید گل، تصمیماتی برای رفع موانع بانکی و اجرایی و تعیین تکلیف مشکلات این واحدها اتخاذ شد و دادستان مرکز استان بر استمرار نظارت و پیگیری اجرای مصوبات تأکید کرد.

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برچسب ها

اقتصاد مقاومتیرفع موانع تولیدحمایت از تولیدگردشگری کهگیلویه و بویراحمدسرمایه‌گذاری و اشتغال

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