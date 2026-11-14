توقیف خودروی حامل چوب بلوط و دستگیری دو متخلف در لوداب

گروه استان‌ها - مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری دو نفر متخلف قطع درختان بلوط در منطقه لوداب و توقیف خودروی حامل چوب‌های قطع‌شده خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، «عبدال دیانتی‌نسب» ، گفت: مأموران نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان مارگون در جریان گشت‌زنی در جاده پاتاوه–دهدشت، محدوده لوداب، متوجه شدند دو نفر با استفاده از اره دستی در حال قطع درختان بلوط هستند.

توقف قطع درختان با همکاری منابع طبیعی

وی افزود: مأموران بلافاصله موضوع را به پاسگاه منابع طبیعی بخش لوداب اطلاع دادند و با حضور به‌موقع نیروها، از ادامه قطع درختان جلوگیری شد.

دیانتی‌نسب ادامه داد: متخلفان چوب‌های قطع‌شده را با یک دستگاه خودروی سایپا جمع‌آوری می‌کردند که این خودرو نیز متوقف شد. در این عملیات، ۱۰ تیر چوب بلوط و خودروی حامل آن توقیف و دو متخلف به همراه اقلام مکشوفه برای انجام اقدامات قانونی به پاسگاه منابع طبیعی لوداب تحویل داده شدند.

قطع غیرمجاز بلوط با برخورد قانونی مواجه می‌شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت حفاظت از جنگل‌های بلوط زاگرس تصریح کرد: این جنگل‌ها سرمایه ملی و زیستگاه ارزشمند گونه‌های گیاهی و جانوری هستند و هرگونه قطع، تخریب و بهره‌برداری غیرمجاز از آن‌ها با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی همچنین از مردم محلی خواست با همکاری دستگاه‌های مسئول، در حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها مشارکت کنند.