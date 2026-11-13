هر چهار توله «تلما» سالم هستند



به گزارش تابناک از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست؛ در پی گمانه‌زنی‌ها درباره ناپدید شدن یکی از توله‌های جدید «تلما» بعد از مشاهدات جدید یک خانواده یوز با سه توله در «یوزکنام» ، سعید یوسف‌پور با اشاره به تصویربرداری جدید از تلما به همراه چهار توله خود در یوزکنام توسط یوزبانان این منطقه اظهار کرد: خوشبختانه تلما و چهار توله آن در سلامت کامل هستند.

احمد عجمی - مدیر حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام - نیز دراین‌باره گفت: در روزهای گذشته و بعد از آخرین مشاهده تلما به همراه چهار توله در یوزکنام در تاریخ ۲۲ مهرماه، با توجه به مشاهده مکرر یک ماده یوز با سه توله در نواحی نزدیک به حضور خانواده تلما توسط یوزبانان، محیط‌بانان پارک ملی توران و مردم منطقه، احتمال از دست رفتن یکی از توله‌های تلما مطرح شد اما خوشبختانه با بررسی بیشتر و حین گشت و پایش موفق به مشاهده مجدد تلما به همراه چهار توله شدیم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان درباره شناسایی یوزپلنگ مشاهده شده در این تصویر می‌گوید: بررسی‌های کارشناسی هویت تلما را در آخرین تصاویر ثبت‌شده تأیید کرده و نشان می‌دهد هر چهار توله او زنده و سالم هستند.