آش ماست گرگانی نوعی آش اصیل و بسیار خوشمزه شمالی است که از ترکیب برنج با باقلا، اسفناج، ماست و… طبخ می‌شود.

به گزارش تابناک؛ غذاهای محلی خیلی خوشمزه و متنوع هستند و به هر کجای ایران که سفر کنید، مجموعه متنوعی از غذاهای خوشمزه محلی را می‌بینید که هرکدام طعم مخصوص به خود را دارند و با مواد غذایی سالم و مقوی تهیه می‌شوند. آش از غذاهای سنتی و خوشمزه ایرانی است که تنوع بسیار زیادی دارد و می‌توان گفت تقریبا تمام شهرهای ایران آش مخصوص به خودشان را دارند.

آش ماست هم یکی از آش‌های مشهور محلی است که در بسیاری از شهرها با روش‌های متفاوت طبخ می‌شود و بسیار خوشمزه است. برخی از آش ماست‌ها به صورت سرد و برخی به صورت گرم سرو می‌شوند. آش ماست گرگانی نوعی آش محلی بسیار خوشمزه است که دستور پخت آسانی دارد. ماده اصلی این آش که به صورت سرد سرو می‌شود، اسفناج است به همین دلیل بسیار مقوی است. اگر دوست دارید غذاهای محلی را امتحان کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه آش ماست گرگانی همراه ما باشید.

مواد لازم برای پخت آش ماست گرگانی

اسفناج پاک کرده: ۵۰۰ گرم

برنج نیم‌دانه: یک و نیم لیوان

گشنیز تازه: ۲ دسته کوچک

سیر: ۱ بوته کوچک

نعناع تازه: ۱ دسته کوچک

باقالی: ۱ پیمانه

ماست ترش: ۲ لیوان

نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم

پیازداغ: ۱ پیمانه

طرز تهیه آش ماست گرگانی

مرحله اول؛ آماده کردن باقالی:

باقالی‌ها را با کمی آب و نمک توی یک قابلمه بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا باقالی بپزد و کاملا له شود.

بعد باقالی پخته را کنار بگذارید تا خنک شود.

مرحله دوم؛ پخت آش:

برنج نیم دانه را که از قبل حدودا ۴ ساعت خیس داده‌اید، توی یک قابلمه مناسب بریزید و حدودا ۴ لیوان آب به آن اضافه کنید.

قابلمه را روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا برنج کم کم جوش بیاید و بپزد.

بعد از اینکه برنج کاملا پخت، باقالی پخته را اضافه کنید، سپس اسفناج خرد شده را اضافه کنید.

اسفناج را به صورت درشت خرد کنید.

اگر آب برنج کشیده شده، آب اضافه نکنید.

صبر کنید اسفناج داخل برنج با حرارت متوسط آب بیندازد و بپزد.

اگر باز هم آش خیلی سفت بود، کمی آب جوش اضافه کنید.

اجازه بدهید آش با حرارت کم بجوشد و اسفناج کاملا بپزد، سپس اجاق گاز را خاموش کنید و اجازه بدهید آش کاملا خنک شود.

مرحله سوم؛ ترکیب نهایی آش:

گشنیز و نعناع تازه را توی یک کاسه بزرگ بریزید.

حبه‌های سیر پوست گرفته را اضافه کنید و با گوشت‌کوب سبزیجات و سیرها را خوب بکوبید تا نرم شود.

می‌توانید با دستگاه غذاساز یا خردکن هم این کار را انجام بدهید.

حالا ترکیب سبزیجات و سیر میکس شده را به ماست ترش اضافه کنید.

مقداری نمک و فلفل سیاه بزنید و خوب مواد را هم بزنید تا یکدست شود.

بعد از اینکه آش حسابی خنک شد، ترکیب ماست و سبزیجات را به آش اضافه کنید و هم بزنید تا آش یکدست شود.

آش ماست را داخل ظرف سرو بکشید و روی آن را با پیازداغ تزیین کنید، نوش جان.

نکات مهم

همان‌طور که می‌دانید اسفناج سبزی بسیار پرخاصیتی است که سرشار از ویتامین‌ها و مواد مغذی‌ای است که برای تقویت سیستم ایمنی بدن جلوگیری از سرطان، سلامت پوست و مو و استحکام استخوان‌ها مفید است. این سبزی مغذی می‌تواند بهترین دارو برای درمان یبوست به‌ویژه در افراد میان‌سال و کهن‌سال باشد. در شستن اسفناج باید به این نکات توجه داشته باشید که اسفناج حاوی شن‌ریزه است؛ بنابراین آن را چند دقیقه در آب ولرم خیس کنید تا شن‌های آن ته‌نشین شود و در آخر به‌تدریج از اسفناج‌های رویی بردارید و با آب سرد آب‌کشی کنید تا شن‌های ته‌نشین شده دوباره به اسفناج‌ها نچسبند. هرگز اسفناج را پس از خرد کردن نشویید تا مواد مغذی آن خارج نشود. اسفناج را به مقدار مورد نیاز بپزید و هیچ‌وقت آن را به صورت پخته شده نگهداری نکنید. هنگام خرید اسفناج برگ‌های لطیف و تازه آن را انتخاب کنید. برگ‌های درشت و تیره‌رنگ به ته چین شما زیبایی نمی‌دهد؛ همچنین اسفناج را باید در اندازه‌های چهار سانتی‌متری خرد کنید. در‌صورتی‌که اسفناج ریزتر خرد شود، له و بد شکل خواهد شد.

بهتر است برای پخت این آش از برنج نیم دانه استفاده کنید. اگر برنج نیم دانه در منزل ندارید، از برنج درسته استفاده کنید و بعد از اینکه برنج دو ساعت خیس خورد، دانه‌های برنج را کف دستتان فشار بدهید تا ریز شود.

پیاز داغ عطر و طعم بسیار خوبی به غذا می‌دهد؛ اما نکته مهم این است که پیاز داغ باید کاملاً ریز و خشک باشد. برای داشتن یک پیاز داغ پودری و خشک پیاز را به صورت نازک برش بزنید؛ سپس در روغن فراوان که از قبل داغ شده است، سرخ کنید. به این نکته توجه داشته باشید که پیاز باید در روغن شناور باشد. بنابراین نباید حجم زیادی از پیاز را در یک مرحله اضافه کنید. بعد از اینکه پیاز سرخ شد، آن را روی توری قرار دهید تا روغن اضافی آن کاملاً گرفته شود. سپس روی سینی پهن کنید. وقتی دوباره این کار را انجام دادید، پیازهای جدیدی را که سرخ کرده‌اید، روی پیاز داغ‌های قبلی نریزید؛ چون باعث روغنی شدن قبلی‌ها می‌شود. علاوه‌بر این باعث می‌شود که پیاز داغ حالت خمیری پیدا کند.