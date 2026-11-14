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تابناک
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هشدار سفارت آمریکا درباره سفر به عربستان

سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی خواست برای اطلاع از آخرین توصیه‌های امنیتی و دستورالعمل‌های سفر، راهنمای سفر به عربستان سعودی را بررسی کنند.

کد خبر: 4201888تاریخ انتشار: 246 بازدید

عربستان
به گزارش تابناک، سفارت ایالات متحده آمریکا در ریاض، پایتخت عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: از شهروندان آمریکایی می‌خواهیم برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره وضعیت امنیتی و توصیه‌های سفر، دستورالعمل‌های مربوط به سفر به عربستان سعودی را بررسی کنند.

سفارت آمریکا در ریاض در ادامه این بیانیه، از شهروندان این کشور در غرب‌آسیا خواست با توجه به شرایط امنیتی، هشیاری و احتیاط بیشتری داشته باشند.

منبع: ایسنا

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