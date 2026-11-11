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شلیک سه موشک از یمن به سمت پایتخت عربستان
سخنگوی ائتلاف سعودی شلیک سه فروند موشک از یمن به سمت ریاض را تأیید کرد.
به گزارش تابناک به نقل از وبسایت عربی ۲۱، سخنگوی ائتلاف سعودی ضمن تأیید حمله موشکی یمن به سمت ریاض مدعی شد پدافند هوایی عربستان این سه فروند موشک را رهگیری کرده است.
ترکی المالکی گفت هر سه فروند موشک، از نوع کروز بودند که قبل از رسیدن به اهداف مدنظر، در آسمان ریاض سرنگون شدند.
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