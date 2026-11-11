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شلیک سه موشک از یمن به سمت پایتخت عربستان

سخنگوی ائتلاف سعودی شلیک سه فروند موشک از یمن به سمت ریاض را تأیید کرد.

کد خبر: 4201319تاریخ انتشار: 171 بازدید۰

یمن
به گزارش تابناک به نقل از وبسایت عربی ۲۱، سخنگوی ائتلاف سعودی ضمن تأیید حمله موشکی یمن به سمت ریاض مدعی شد پدافند هوایی عربستان این سه فروند موشک را رهگیری کرده است.

 ترکی المالکی گفت هر سه فروند موشک، از نوع کروز بودند که قبل از رسیدن به اهداف مدنظر، در آسمان ریاض سرنگون شدند.

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عربستانیمنحملهحمله موشکینیروهای مسلح یمن

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