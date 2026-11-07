۶ عملیات ارتش یمن در عمق خاک عربستان سعودی

نیروهای مسلح یمن در جریان عملیاتهای موشکی و پهپادی خود، مناطق راهبردی را در خاک عربستان هدف قرار دادند.



به گزارش تابناک، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن شامگاه امروز شنبه از شش عملیات در عمق خاک عربستان سعودی خبر داد.



در عملیات نخست، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، مخازن نفت و شرکت آرامکو در ریاض هدف قرار گرفت.



ارتش یمن در عملیات دوم، شرکت آرامکو در خریص را هدف قرار داد که به گفته یحیی سریع، این عملیات هم با موفقیت انجام شده است.

در عملیات بعدی، ایستگاه پمپاژ نفت متعلق به شرکت آرامکو در منطقه «الدوادمی» و پس از آن محل تجمع مزدوران سعودی در نجران، مورد اصابت قرار گرفت که تعداد زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.



ارتش یمن در ادامه، محل تجمع عناصر وابسته به ریاض را طی سه نوبت، در شرق استان الجوف هدف قرار داد که به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از مزدوران عربستان شد.



رزمندگان یمن در عملیات ششم، مراکز تجمع‌مزدوران سعودی در شرق «رغوان» و «مدغل» در استان مأرب را هدف قرار داد که این حملات، باعث تلفات زیاد این عناصر شده است.



نیروهای مسلح یمن به عربستان به عنوان قاتل کودکان و زنان این کشور هشدار داد که «در انتقام گرفتن از خون فرزندان ملت عزیز و صبور خود، مسامحه نخواهد کرد و در ازای هر جنایت و تجاوزی، بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.

منبع: فارس