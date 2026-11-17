محرومیت استقلال دوباره در سایت فیفا ثبت شد
با برطرف شدن اختلال سایت فیفا، نام باشگاه استقلال با محرومیت دو پنجره نقلوانتقالاتی بار دیگر در فهرست تیمهای محروم این نهاد قرار گرفت.
به گزارش تابناک، پس از اختلالی که روز گذشته در وبسایت رسمی فیفا رخ داد و باعث شد نام باشگاههای ایرانی دارای محرومیت نقلوانتقالاتی از بخش «Knowledge» این سایت نمایش داده نشود، این مشکل امروز سهشنبه ۲۶ آبان برطرف شد و نام استقلال بار دیگر در فهرست تیمهای محروم قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت فیفا، باشگاه استقلال در حال حاضر با محرومیت دو پنجره نقلوانتقالاتی مواجه است. به این ترتیب، آبیپوشان تنها باشگاه فعال فوتبال ایران هستند که نامشان در فهرست تیمهای دارای محرومیت نقلوانتقالاتی فیفا دیده میشود.
نام سایر باشگاههای ایرانی حاضر در این فهرست نیز همچنان قابل مشاهده است؛ با این تفاوت که این تیمها دیگر فعالیتی ندارند و منحل شدهاند.
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