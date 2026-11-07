3207بازدید۱
فیفا حکم پرونده ساپینتو را صادر کرد
پرونده شکایت ریکاردو ساپینتو از باشگاه استقلال در فیفا به صدور رأی منجر شده و آبیپوشان پایتخت طبق این حکم باید حدود ۱۶۵ هزار یورو به سرمربی سابق خود پرداخت کنند.
به گزارش تابناک؛ برخی شنیدهها حکایت از آن دارد که رای پرونده ریکاردو ساپینتو در خصوص شکایت این سرمربی از باشگاه استقلال صادر شده است.
بر اساس شنیدههای خبرنگار فارس، مبلغ مورد مطالبه ساپینتو که بیش از ۴۰۰ هزار یورو بود، به مبلغی در حدود ۱۶۵ هزار یورو کاهش یافته و طبق رای فیفا باشگاه استقلال باید این پول را به سرمربی اسبق خود بپردازد. باشگاه استقلال چند ماه قبل دفاعیات خود را در این زمینه به فیفا ارائه داده بود.
ریکاردو ساپینتو بعد از برکناری از هدایت استقلال در فصل گذشته به دنبال دریافت مطالبات خود از این باشگاه شکایت کرده بود.
منبع: فارس
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
این مبلغ باید از کسانی دریافت شود که باوجود شرایط تحریمی ووضعیت اقتصادی کشور علی رغم آگاهی از اینکه اینگونه مربیان تنها به قصد بهم زدن قراردادخود درموقع مناسب حاضربه همکاری باتبم های ایرانی می شوند دریافت شود شما فکرمی کنید این مربیان بدون آگاهی از وضعیت مالی و نحوه عدم پرداخت مبلغ قرارداد وارد این پروسه می شوند قطعا خیر
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.