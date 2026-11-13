پس از گوشت نوبت به حذف مرغ از سفره بازنشستگان رسید!

​وعده افزایش حقوق در شهریورماه روی زمین مانده و بازنشستگان تأمین اجتماعی میان گرانی سرسام‌آور بلاتکلیف مانده‌اند. یک بازنشسته با اشاره به حقوق ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی می‌گوید گوشت به‌کلی از سفره خانواده‌اش حذف شده و مصرف مرغ به ماهی یک‌بار رسیده است.



به گزارش تابناک، یک بازنشسته تامین اجتماعی از شهرک طالقانی بندر ماهشهر در استان خوزستان با انتقاد از بی‌نتیجه‌ماندن وعده افزایش حقوق بازنشستگان گفت: من سال ۱۴۰۱ بازنشسته شدم و حالا چهار سال است که دوران بازنشستگی را می‌گذرانم. آقای وزیر، خودتان اعلام کردید قرار است در شهریورماه بار دیگر حقوق‌ها افزایش پیدا کند. این وعده را خودتان مطرح کردید و ما هم به همین خبر دل خوش کردیم و منتظر ماندیم، اما هنوز خبری از تحقق آن نیست. حالا نمایندگان مجلس و مسئولان مختلف درباره ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان صحبت می‌کنند، اما چرا شما سکوت کرده‌اید؟ به گزارش تابناک، یکاز شهرک طالقانی بندر ماهشهر در استان خوزستان با انتقاد از بی‌نتیجه‌ماندنگفت: من سال ۱۴۰۱ بازنشسته شدم و حالا چهار سال است که دوران بازنشستگی را می‌گذرانم. آقای وزیر، خودتان اعلام کردید قرار است در شهریورماه بار دیگر حقوق‌ها افزایش پیدا کند. این وعده را خودتان مطرح کردید و ما هم به همین خبر دل خوش کردیم و منتظر ماندیم، اما هنوز خبری از تحقق آن نیست. حالا نمایندگان مجلس و مسئولان مختلف درباره ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان صحبت می‌کنند، اما چرا شما سکوت کرده‌اید؟

این بازنشسته افزود: من شبانه‌روز اخبار را دنبال می‌کنم تا ببینم بالاخره چه تصمیمی برای بازنشستگان گرفته می‌شود، اما با وجود همه این پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌ها، هنوز صدای روشنی از طرف دولت و وزارت کار شنیده نمی‌شود.

وعده ترمیم حقوق در میان بلاتکلیفی بازنشستگان

گلایه‌های این بازنشسته در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع بازنگری و ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال، با وجود طرح در مذاکرات شورای عالی کار، همچنان به تصمیم مشخصی نرسیده است. در ابتدای شهریورماه، موضوع تشکیل کمیته مزد و بررسی مجدد وضعیت معیشتی کارگران مطرح شد و در نهایت، ۲۸ شهریورماه سیصد و چهل‌وپنجمین جلسه شورای عالی کار برگزار شد؛ نشستی که بدون تصویب تصمیمی درباره افزایش یا ترمیم دستمزد به پایان رسید. اگرچه در آن مقطع وعده داده شد این موضوع پیش از پایان مهرماه دوباره بررسی شود، این وعده نیز محقق نشد.

در ادامه این روند، سه نماینده کارگری عضو شورای عالی کار در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، با ارسال نامه‌ای سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و بند ۱۰ مصوبه مزدی سال جاری، خواستار برگزاری فوری جلسه فوق‌العادۀ شورای عالی کار شدند. آن‌ها تاکید کردند بازنگری میان‌سال دستمزد، مطالبه‌ای تازه یا امتیازی از سوی دولت نیست، بلکه اجرای سازوکاری است که پیش‌تر در مصوبۀ اسفندماه به رسمیت شناخته شده است.

با وجود این اعتراض رسمی، هنوز اقدام اجرایی مشخصی برای ترمیم مزد صورت نگرفته است. علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ از ضرورت پیشبرد مذاکرات شورای عالی کار تا مرحلۀ تصمیم‌گیری سخن گفت. او همچنین با اشاره به وضعیت بازنشستگان یادآور شد که با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد در سال جاری، این افزایش به شکل مناسبی در دریافتی بازنشستگان منعکس نشده است.

بازنشسته‌ی ساکن ماهشهر با اشاره به دشواری‌های معیشتی خود گفت: باور کنید شرایط زندگی بسیار سخت شده است. گرانی بیداد می‌کند و همه درباره ضرورت افزایش حقوق صحبت می‌کنند، اما ما هنوز منتظریم ببینیم چه زمانی قرار است این وعده‌ها عملی شود. دولت باید هوای بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد را داشته باشد. ما در شرایط جنگی سختی‌ها را تحمل می‌کنیم، اما این انتظار را داریم که دولت هم هوای ما را داشته باشد.

کالابرگ هم تغییری نکرد/ بازنشستگان همچنان در انتظار حمایت معیشتی

این بازنشسته تامین اجتماعی با انتقاد از ثابت‌ماندن اعتبار کالابرگ خود اظهار کرد: از طرف دیگر، این ماه هیچ تغییری در اعتبار کالابرگ ما ایجاد نشده است. امید داشتیم اعتبار کالابرگ به‌ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، اما این انتظار هم بی‌نتیجه ماند. من با ماهی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق، در این گرانی چطور می‌توانم زندگی کنم؟ واقعا با این پول نمی‌شود زندگی کرد. ما شرایط سختی را تحمل می‌کنیم، اما انتظار داریم دولت هم هوای بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد را داشته باشد.

او با اشاره به افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی در شهرک طالقانی بندر ماهشهر افزود: اینجا زندگی واقعاً سخت شده است. قیمت کالاها هر روز تغییر می‌کند؛ صبح برای خرید به بازار می‌رویم، یک قیمت می‌بینیم و بعدازظهر که برمی‌گردیم، با قیمت دیگری روبه‌رو می‌شویم. ما به افزایش حقوق دل خوش کرده بودیم و بعد هم به وعدۀ افزایش اعتبار کالابرگ امیدوار شدیم، اما هیچ‌کدام محقق نشد.

ابعاد این فشار معیشتی را می‌توان در فاصلۀ میان هزینه‌های زندگی و دریافتی خانوارهای کارگری و بازنشستگی مشاهده کرد. بر اساس محاسبات مستقل فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که بیش از دو برابر سبد معیشت مورد توافق در زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ است. در مقابل، دریافتی ناخالص یک کارگر متاهل دارای یک فرزند، با احتساب پایه سنوات و سایر مزایا، حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ به این معنا که حتی مجموع مزد و مزایا نیز کمتر از یک‌سوم هزینه‌های محاسبه‌شده زندگی را پوشش می‌دهد.

همچنین بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه به ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد کاهش محدود تورم نقطه‌ای به معنای ارزان‌شدن کالاها و خدمات نیست و هزینۀ زندگی همچنان افزایش پیدا می‌کند؛ وضعیتی که قدرت خرید حقوق‌بگیران و بازنشستگان را بیش از گذشته کاهش می‌دهد.

حذف گوشت از سفره و کاهش مصرف مرغ به ماهی یک‌بار

این بازنشسته با اشاره به قیمت کالاهای اساسی و تأثیر آن بر سفره خانوار خود گفت: فشار اقتصادی واقعاً کمرشکن شده است. قیمت سیب‌زمینی به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و گوجه‌فرنگی به ۸۰ هزار تومان رسیده است. یک حقوق‌بگیر چقدر درآمد دارد که امروز کالایی را کیلویی ۸۰ هزار تومان بخرد و فردا همان کالا را با قیمت ۱۲۰ هزار تومان تهیه کند؟ گوشت را به‌کلی از سفره‌مان حذف شده و حالا مصرف مرغ را هم به حداقل رسانده‌ایم؛ به‌طوری‌که شاید در طول یک ماه فقط یک بار بتوانیم مرغ بخریم. مردم زیر بار این فشار اقتصادی دارند از پا درمی‌آیند. ما بازنشستگان پشتوانه دیگری نداریم و تمام امیدمان به همین حقوق بازنشستگی است. حقوقی که پیش از این حتی از رقم فعلی هم کمتر بود و حالا به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده، اما با این هزینه‌های سرسام‌آور باز هم نمی‌تواند گرهی از مشکلات زندگی ما باز کند.

این بازنشسته در پایان، با تاکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت مستمری‌بگیران گفت: ما بازنشستگان انتظار داریم بعد از سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه، دست‌کم بتوانیم هزینه‌های اولیه زندگی خود را تامین کنیم. حالا اما نه وعده افزایش حقوق به نتیجه رسیده و نه حمایتی که انتظارش را از طرح کالابرگ داشتیم. از مسئولان می‌خواهیم صدای بازنشستگان را بشنوند و به جای وعده و صحبت، برای مهار گرانی و بهبود وضعیت معیشت مردم اقدام کنند.

منبع: ایلنا