برخورد مرگبار یک دستگاه کامیون با مینی‌بوس در شرق هند، دست‌کم ۲۳ کشته و ۷ زخمی بر جای گذاشت.



به گزارش تابناک،خبرگزاری رویترز شامگاه امروز (جمعه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که بنا بر اعلام پلیس هند، تصادف یک کامیون کانتینری با یک اتوبوس در بزرگراهی نزدیک پارک ملی «کازیرانگا» در ایالت مرزی آسام در شمال شرق این کشور، دست‌کم ۲۳ کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است.

فرمانده پلیس منطقه در بر گیرنده پارک ملی کازیرانگا که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و به خاطر کرگدن‌های در معرض انقراض مشهور است، در گفت‌وگو با رویترز در این باره اظهار داشت: مرگ ۲۳ نفر و انتقال ۷ زخمی به بیمارستان تأیید شده است.

فرمانده مذکور با بیان اینکه به احتمال زیاد آمار کشته‌شدگان افزایش خواهد یافت، تأکید کرد که اتوبوس با نزدیک به ۳۰ سرنشین به سمت یک منطقه مجاور در حرکت بوده در حالی که راننده کامیون نیز در میان مجروحان است.