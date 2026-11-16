با لبو چی درست کنیم؟

به گزارش تابناک؛ لبو یکی از خوراکی‌های محبوب فصل پاییز و زمستان است که علاوه بر خوردن به‌صورت ساده و پخته، می‌توان از آن برای تهیه انواع غذا، سالاد، سوپ و پیش‌غذا استفاده کرد. رنگ زیبا و طعم شیرین لبو باعث می‌شود غذاهایی متفاوت و اشتهابرانگیز داشته باشید. در ادامه طرز تهیه چند غذای خوشمزه با لبو را می‌خوانید.

۱. سوپ لبو

مواد لازم برای ۴ نفر:

لبو: ۳ عدد متوسط

سیب‌زمینی: ۱ عدد

هویج: ۱ عدد

پیاز: ۱ عدد

آب مرغ یا آب: ۴ پیمانه

خامه: ۲ قاشق غذاخوری، اختیاری

نمک و فلفل سیاه: به مقدار لازم

طرز تهیه:

پیاز را خرد کرده و با کمی روغن تفت دهید. لبو، سیب‌زمینی و هویج خردشده را اضافه کنید. آب مرغ را روی مواد بریزید و اجازه دهید سبزیجات کاملاً نرم شوند. مواد را با گوشت‌کوب برقی یا مخلوط‌کن پوره کنید و دوباره روی حرارت ملایم قرار دهید. در صورت تمایل خامه را در پایان اضافه کنید.

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۲. سالاد لبو و گردو

مواد لازم:

لبو پخته: ۳ عدد

گردو: ۴ عدد

پنیر فتا: ۱۰۰ گرم

کاهو: چند برگ

انار: نصف پیمانه

روغن زیتون: ۲ قاشق غذاخوری

آب‌لیمو: ۱ قاشق غذاخوری

طرز تهیه:

لبوهای پخته را مکعبی خرد کنید. کاهو را در ظرف بریزید و لبو، گردوی خردشده، پنیر و دانه‌های انار را روی آن قرار دهید. روغن زیتون و آب‌لیمو را مخلوط کرده و روی سالاد بریزید.

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۳. کوکو لبو

مواد لازم:

لبو پخته و رنده‌شده: ۲ عدد

تخم‌مرغ: ۲ عدد

آرد سوخاری: ۲ قاشق غذاخوری

پیاز: نصف عدد

نمک، فلفل و زردچوبه: به مقدار لازم

طرز تهیه:

لبوی رنده‌شده را با پیاز رنده‌شده مخلوط کنید و آب اضافی آن را بگیرید. تخم‌مرغ، آرد سوخاری و ادویه را اضافه کنید. مواد را خوب مخلوط کنید. از مایه به اندازه یک قاشق بردارید و در تابه با روغن کم، دو طرف آن را سرخ کنید.

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۴. حمص لبو

مواد لازم:

نخود پخته: ۱ پیمانه

لبو پخته: ۱ عدد

ارده: ۲ قاشق غذاخوری

آب‌لیمو: ۲ قاشق غذاخوری

سیر: ۱ حبه

روغن زیتون: ۲ قاشق غذاخوری

نمک: به مقدار لازم

طرز تهیه:

تمام مواد را داخل مخلوط‌کن بریزید و تا زمانی که کاملاً یکدست و خامه‌ای شوند، مخلوط کنید. اگر حمص سفت بود، کمی آب اضافه کنید. روی حمص را با روغن زیتون و گردوی خردشده تزئین کنید.

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۵. پاستا با سس لبو

مواد لازم برای ۲ نفر:

پاستا: ۲۰۰ گرم

لبو پخته: ۲ عدد

خامه: ۳ قاشق غذاخوری

سیر: ۱ حبه

پنیر پارمزان: ۳ قاشق غذاخوری

نمک و فلفل: به مقدار لازم

طرز تهیه:

لبو، خامه، سیر، نمک و فلفل را داخل مخلوط‌کن بریزید و پوره کنید. پاستا را بپزید و آبکش کنید. سس لبو را در تابه کمی گرم کنید و پاستا را به آن اضافه کنید. در پایان پنیر پارمزان روی غذا بریزید.

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۶. برنج و لبو

مواد لازم:

برنج: ۳ پیمانه

لبو پخته: ۲ عدد

پیاز: ۱ عدد

کشمش: نصف پیمانه

دارچین: کمی

زعفران دم‌کرده: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه:

برنج را آبکش کنید. لبو را رنده یا خلالی خرد کنید. پیاز را تفت دهید و لبو و کشمش را به آن اضافه کنید. کمی دارچین بزنید. برنج و مواد لبو را به صورت لایه‌لایه در قابلمه بریزید و دم کنید. در پایان زعفران دم‌کرده اضافه کنید.

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۷. ساندویچ لبو و پنیر

مواد لازم:

لبو پخته: ۱ عدد

پنیر فتا: ۸۰ گرم

گردو: ۳ عدد

نان باگت یا نان تست: به مقدار لازم

کاهو: چند برگ

آب‌لیمو: کمی

طرز تهیه:

لبو را ورقه‌ای برش بزنید. نان را با پنیر، لبو، گردوی خردشده و کاهو پر کنید. چند قطره آب‌لیمو روی مواد بریزید و ساندویچ را سرو کنید.

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۸. دیپ لبو و ماست

مواد لازم:

لبو پخته: ۲ عدد

ماست چکیده: ۱ پیمانه

سیر: ۱ حبه

گردو: ۲ عدد

نمک: کمی

نعناع خشک: کمی

طرز تهیه:

لبو را رنده کنید و آب اضافی آن را بگیرید. با ماست چکیده، سیر رنده‌شده، گردو و نمک مخلوط کنید. روی آن کمی نعناع خشک بریزید و همراه نان سرو کنید.

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۹. آش لبو

مواد لازم برای ۴ نفر:

لبو: ۲ عدد

عدس: نصف پیمانه

نخود پخته: نصف پیمانه

برنج: نصف پیمانه

سبزی آش: ۳۰۰ گرم

پیاز: ۲ عدد

کشک: به مقدار دلخواه

نمک و ادویه: به مقدار لازم

طرز تهیه:

حبوبات را از قبل بپزید. پیاز را تفت دهید و برنج، عدس و نخود را همراه آب داخل قابلمه بریزید. پس از نیم‌پز شدن برنج، لبوهای خردشده و سبزی آش را اضافه کنید. اجازه دهید آش کاملاً جا بیفتد و در پایان با کشک و پیاز داغ سرو کنید.

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۱۰. سالاد سیب‌زمینی و لبو

مواد لازم:

سیب‌زمینی پخته: ۲ عدد

لبو پخته: ۲ عدد

خیارشور: ۳ عدد

تخم‌مرغ آبپز: ۲ عدد

سس مایونز یا ماست چکیده: ۳ قاشق غذاخوری

شوید خشک: کمی

نمک و فلفل: به مقدار لازم

طرز تهیه:

سیب‌زمینی، لبو، خیارشور و تخم‌مرغ را خرد کنید. مواد را با سس، شوید، نمک و فلفل مخلوط کنید. سالاد را حداقل ۳۰ دقیقه در یخچال قرار دهید و سپس سرو کنید.

نکات مهم برای پخت و استفاده از لبو

برای حفظ رنگ لبو بهتر است آن را با پوست بپزید و پس از پخت پوست بگیرید.

لبو پخته را می‌توان چند روز در ظرف دربسته داخل یخچال نگهداری کرد.

ترکیب لبو با گردو، پنیر، انار، ماست و مرکبات طعم جذابی ایجاد می‌کند.

برای غذاهایی مانند کوکو و پاستا، آب اضافی لبو را بگیرید تا غذا بیش از حد شل نشود.

اگر طعم شیرین لبو را دوست ندارید، استفاده از آب‌لیمو یا سرکه بالزامیک می‌تواند طعم آن را متعادل کند.

جمع‌بندی

لبو فقط یک خوراکی خوش‌رنگ برای روزهای سرد نیست و می‌توان با آن غذاهای متنوعی مانند سوپ، کوکو، پاستا، آش، سالاد، حمص و انواع ساندویچ درست کرد. ترکیب لبو با مواد مختلف، علاوه بر ایجاد رنگ زیبا، طعم متفاوتی به غذاهای پاییزی می‌دهد.



