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621بازدید

عکس:‌ تغییر ظاهری دوباره مازیار لرستانی!

تصویر جدیدی از مازیار لرستانی منتشر شده که تغییر ظاهر ناگهانی او و کاهش وزنش مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

کد خبر: 4202155تاریخ انتشار: 621 بازدید
مازیار لرستانی
به گزارش تابناک، تصویر جدیدی از مازیار لرستانی منتشر شده که تغییر ظاهر ناگهانی او و کاهش وزنش مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

لاغرتر شدن این بازیگر واکنش‌هایی را به دنبال داشته و برخی کاربران احتمال داده‌اند که او نیز مانند تعدادی از چهره‌های مشهور از آمپول‌های لاغری استفاده کرده باشد؛ موضوعی که البته درباره آن اطلاعات تأییدشده‌ای وجود ندارد.

مازیار لرستانی


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برچسب ها

کاهش وزنشهره لرستانیمازیار لرستانیآمپول لاغری

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