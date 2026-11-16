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عکس: تغییر ظاهری دوباره مازیار لرستانی!
تصویر جدیدی از مازیار لرستانی منتشر شده که تغییر ظاهر ناگهانی او و کاهش وزنش مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.
به گزارش تابناک، تصویر جدیدی از مازیار لرستانی منتشر شده که تغییر ظاهر ناگهانی او و کاهش وزنش مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.
لاغرتر شدن این بازیگر واکنشهایی را به دنبال داشته و برخی کاربران احتمال دادهاند که او نیز مانند تعدادی از چهرههای مشهور از آمپولهای لاغری استفاده کرده باشد؛ موضوعی که البته درباره آن اطلاعات تأییدشدهای وجود ندارد.
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