عکس:‌ تغییر ظاهری دوباره مازیار لرستانی!

تصویر جدیدی از مازیار لرستانی منتشر شده که تغییر ظاهر ناگهانی او و کاهش وزنش مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، تصویر جدیدی ازمنتشر شده که تغییر ظاهر ناگهانی او ومورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

لاغرتر شدن این بازیگر واکنش‌هایی را به دنبال داشته و برخی کاربران احتمال داده‌اند که او نیز مانند تعدادی از چهره‌های مشهور از آمپول‌های لاغری استفاده کرده باشد؛ موضوعی که البته درباره آن اطلاعات تأییدشده‌ای وجود ندارد.



