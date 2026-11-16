مردها امسال دو بار «روز مرد» دارند

مردها در سال ۱۴۰۵ دو بار «روز مرد» دارند. پنجشنبه ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر) روز جهانی مرد است و چهارشنبه ۲ دی، روز مرد و پدر در تقویم ایران.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، در ایران، روز مرد هم‌زمان با روز پدر و ۱۳ رجب، سالروز میلاد امام علی(ع) ، برگزار می‌شود. امسال ۱۳ رجب ۱۴۴۸ با چهارشنبه ۲ دی ۱۴۰۵ (۲۳ دسامبر ۲۰۲۶) برابر است و تعطیل رسمی است. چون تاریخ قمری است، هر سال در تقویم شمسی جابه‌جا می‌شود. پس از انقلاب اسلامی، ۱۳ رجب را روز پدر نامیدند، در حالی که در بسیاری از کشورها روز پدر سومین یکشنبه ژوئن است.

روز جهانی مرد را جروم تیلوسینگ، استاد تاریخ دانشگاه هند غربی، در ۱۹۹۹ در ترینیداد و توباگو راه انداخت و ۱۹ نوامبر را به‌خاطر تولد پدرش انتخاب کرد. او می‌خواست روزی برای مردانی باشد که فرزند ندارند، جوان‌ترند یا نوجوان‌اند. این روز مناسبت رسمی سازمان ملل نیست و برگزارکنندگان تم ۲۰۲۶ را «The Future Is Everyone» (آینده شامل همه است) اعلام کرده‌اند.