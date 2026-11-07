فریدون جیرانی: با پیروزی اصلاحات، «قرمز» را ساختم



به گزارش تابناک، تازه‌ترین برنامه کلاسیک‌های کانون کارگردانان خانه سینما با اختصاص شبی به فریدون جیرانی با نمایش فیلم «قرمز» عصر شنبه، ۱۶ آبان‌ماه در موزه سینما برپا شد.



در این برنامه پیش از نمایش فیلم، اصغر نعیمی کارگردان که اجرای برنامه را برعهده داشت، بیان کرد: نفس سینما و فیلمسازی، برای آقای جیرانی بیش از هر چیزی اهمیت دارد و ایشان برخی مسایل زمان را پیش از مدشدن درباره اش صحبت کردند، از جمله آنها، زن در جامعه بود که ایشان از این مقوله زودتر سخن گفت و دوربینش را به سمت زنان چرخاند. مشرقی‌های او در سینما ماندگار شده و تلاش این فیلمساز در رسیدن مخاطب به سینمای سالم و درست، ایشان را به فردی به غایت تاثیرگذار در سینمای ایران تبدیل کرده است.



وی یادآور شد که فریدون جیرانی صیاد استعدادها بوده و به خیلی‌ها در ساخت فیلم کمک کرده است. احاطه ایشان بر تاریخ سینمای ایران و جهان نیز مثال‌زدنی است و این تسلط خود را در نبود ایشان در برنامه «هفت» که پس از اجرای آقای جبرانی هم تولید شد، عیان بود.



نعیمی با اشاره به اینکه حدود یک سال است که تلاش می‌کند تا جیرانی را برای این مراسم و بزرگداشت راضی کند، گفت که او به دلیل ریاست بر کانون کارگردانان تمایلی به این کار نداشت و حتی شب قبل هم قصد داشت حضورش را منتفی کند.



در ادامه‌این مراسم، مهدی صباغ‌زاده که سابقه طولانی همکاری با جیرانی دارد، در سخنانی بیان کرد: از آقای جیرانی تشکر میکنم چراکه او مرا به سینمای حرفه‌ای آورد. من فیلم‌های سناتور، گمشده و تصویر آخر را با همکاری‌های آقای جیرانی ساختم و من در این سالها فیلمنامه‌نویسی را از ایشان یاد گرفتم.‌او تاریخچه سینمای ایران و جهان است و سلامتی‌اش را از خداوند خواستارم.



در ادامه حبیب اسماعیلی با اشاره به اینکه این مراسم باید خیلی زودتر برای فریدون جیرانی برگزار می‌شد، گفت: آقای جیرانی می‌توانست جزو پولدارترین افراد سینما باشد ولی پول برایش اولویت جدی نبود و به محتوا بیشتر اهمیت می‌داد.



او جیرانی را دایره‌المعارف سینما دانست که حتی در مورد سیاهی‌لشکرها هم اطلاعات دقیقی دارد.



وی که تهیه‌کنندگی فیلم «قرمز» را به همراه غلامرضا موسوی برعهده داشت، به فیلم اول او اشاره کرد و گفت: «صعود» فیلم خوبی بود ولی ممیزی و قلع و قمع سبب شد که «صعود» به نتیجه نرسد. با این حال بعد قرمز را ساختیم که از فیلم‌های به یادماندنی سینما است.



در بخشی دیگر از این مراسم بیژن امکانیان هم در سخنانی اظهار کرد: آشنایی من و فریدون از سالها قبل با سینما شروع شده و او مرا در بسیاری از کارهایم راهنمایی می‌کرد.



او با یادآوری اینکه با جیرانی در روزنامه اطلاعات کار می‌کردند، با اشاره به خاطراتی از همکاری‌های مشترک گفت که عشق به سینما در رگ و تمام وجود جیرانی ریشه دارد.



امکانیان با تأکید بر توجه جیرانی به جزییات در فیلم، گفت حیف است که او فیلم نسازد و امیدوارم شرایطی باشد که دوباره فیلم، بسازد.



در ادامه این مراسم از همسر و دختر فریدون جیرانی که طراح صحنه سینما است، برای همراهی با این فیلمساز در این سال‌ها قدردانی شد.



مارال جیرانی در مراسم حاضر بود اما طوبی همسر فریدون جیرانی در غیابش مورد تشویق حاضران قرار گرفت.



احمد امینی، فیلمساز و منتقد قدیمی سینما نیز در بخشی دیگر از این برنامه از خاطرات شروع به کار خود و دستیاری در فیلم دبیرستان یاد کرد.



در ادامه‌این مراسم، نعیمی اشاره کرد که پیگیر صحبت کردن یکی از بازیگران فریدون جیرانی بوده و این کار با ارسال ویدیویی از طرف الناز شاکردوست انجام شد اما امکان پخش آن وجود ندارد و من از این بابت از الناز شاکردوست عذرخواهی می‌کنم. (به نظر می‌رسد این اتفاق با توجه به صحبت‌های اخیر بهنام بهزادی مبنی بر وجود موانعی برای تبلیغات فیلم «من میترسم» با تصویر الناز شاکردوست، این اتفاق به حکم قضایی او مرتبط باشد.)



در ادامه محسن امیریوسفی در سخنانی با اشاره به جایگاه فریدون جیرانی در سینما و مطبوعات بیان کرد: ای کاش یک روز امکان شنیدن ناگفته‌های آقای جیرانی درباره سینما باشد.



او همچنین اضافه کرد: در مورد نگاه ایشان به سینما و پیشرو بودنشان خیلی کم صحبت شده مخصوصا درباره همان مبحث زنان که اشاره شد.



همچنین غلامرضا موسوی تهیه کننده سینما با اشاره به همکاری مطبوعاتی مشترک با فریدون جیرانی گفت: ما زمانی که قرمز را شروع کردیم پس از دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود و با توجه به شرایط وزارت ارشاد، فکر نمی‌کردیم امکان کار باشد، پس به نظرمان رسید تنها چیزی که از سانسور می‌تواند بگریزد فیلم کودک است تا اینکه آقای خاتمی در انتخابات برنده شد و آن زمان‌آقای جیرانی گفت که باید فیلم دیگری بسازیم و سراغ نوشتن قرمز رفت.‌



در ادامه فریدون جیرانی باحضور در جایگاه و قدردانی از همکارانش، موزه سینما و فیلمخانه ملی ایران گفت: من دیگر پیر شدم و خیلی چیزها یادم نیست ولی الان دیگر اصغر نعیمی که جوان است، دایره‌المعارف سینما است.



این فیلمساز با یادآوری دوران شروع ساخت فیلم «قرمز» گفت: وقتی اصلاحات پیروزی شد تصمیم به ساخت این فیلم گرفتم. فیلمی دیدم که الان نمی‌دانم دقیقا چه فیلمی بود اما پس از آن قصد کردم آن خشونتی که در آن فیلم دیده بودم را به سینما بیاورم که با «قرمز» اتفاق افتاد.





در ادامه مراسم فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما در سخنانی از حضور فریدون جیرانی در این برنامه تشکر کرد و لوح یادبود موزه سینما را به خالق قرمز اهدا شد.



این تقدیر با حضور غلامرضا موسوی، بیژن امکانیان، مهدی صباغ زاده، حبیب اسماعیلی، اصغر نعیمی انجام شد.



سامان سالور، وحید موساییان، هوشنگ گلمکانی سعید خانی، جعفر گودرزی، میثم معراجی، آلاله هاشمی و.. از دیگر حاضران این برنامه بودند.



منبع: ایسنا