عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه موضوع حمله پیش‌دستانه در این کمیسیون مطرح نشده است، گفت: اگر آمریکا دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند، پاسخ کشور متناسب با سطح حمله خواهد بود.

محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره طرح موضوع دوگانه «مذاکره یا حمله پیش‌دستانه»، اظهار کرد: در کمیسیون امنیت ملی موضوعی درباره حملات پیش‌دستانه مطرح نشده است و عملیات‌هایی که جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد نیز ماهیت پیش‌دستانه ندارد.

وی با اشاره به تحرکات آمریکا در منطقه افزود: سیاست ایران روشن است؛ هر سطحی از خاک کشورمان هدف قرار بگیرد، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه نیز متناسب با همان سطح، بلافاصله از سوی ایران هدف قرار خواهند گرفت.

به گفته محسنی ثانی، اقدامات ایران در چارچوب پاسخ به تحرکات و اقدامات طرف مقابل تعریف می‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر ادامه هم‌زمان مسیر دیپلماسی و میدان تصریح کرد: هر دو مسیر همچنان در کنار یکدیگر پیش می‌روند و سیاست‌های کلی نظام در این زمینه با آمادگی کامل در حوزه‌های مختلف دنبال می‌شود.

محسنی‌ثانی در پاسخ به پرسشی درباره سطح آمادگی کشور در صورت اقدام نظامی گسترده آمریکا نیز گفت: آمادگی ایران در ابعاد مختلف، از مدت‌ها قبل افزایش یافته و امروز بیش از هر زمان دیگری است.

وی هشدار داد که اگر آمریکا دست به چنین اقدامی بزند، با پاسخ و شگفتانه‌هایی مواجه خواهد شد که می‌تواند دنیا را به شگفتی وادارد و به رزمندگان ایران امکان دهد با تدابیر و آمادگی‌های پیش‌بینی‌شده، درس بازدارندگی کاملی به آمریکا بدهند.