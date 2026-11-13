پاسخ ایران به حملات آمریکا چند برابر خواهد بود / آمریکا جرات تعرض دوباره به خاک ایران را ندارد





مالکی با اشاره به عملیات‌های پراکنده نظامی در اطراف تنگه هرمز و برخی جزایر کشور، اظهار کرد: اینگونه عملیات‌های پراکنده را در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم و طرف مقابل هم چنین اقداماتی انجام می‌دهد؛ همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران نیز در مقاطع مختلف اقداماتی از این دست داشته است.





وی تأکید کرد: اگر حتی یک کشتی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکایی‌ها مورد اصابت قرار بگیرد، قطعاً بیش از دو کشتی آمریکایی هدف موشک‌های ایرانی قرار خواهند گرفت.





عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این درگیری‌های پراکنده همچنان وجود دارد، افزود: این اقدامات محدود و پراکنده موضوع جدیدی نیست و طرفین در مقاطع مختلف چنین رویارویی‌هایی را تجربه کرده‌اند.





ناکامی آمریکا در تعرض زمینی به خارک و چابهار





مالکی در ادامه با اشاره به تحرکات آمریکا در روزهای پایانی جنگ ۴۰ روزه گفت: آمریکایی‌ها در پایان جنگ ۴۰ روزه تلاش کردند تعرض زمینی به مناطق خارک و چابهار داشته باشند، اما به لطف خدا، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران مانع از تحقق این هدف شدند و طرف مقابل را زمین‌گیر کردند.





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وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: بعید می‌دانم آمریکایی‌ها در شرایط کنونی جرات کنند بار دیگر چنین اقدامی را در دستور کار قرار دهند.





آمادگی بیشتر نیروهای مسلح ایران پس از جنگ ۴۰ روزه





عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به گذشت مدتی از عملیات ۴۰ روزه اظهار کرد: اکنون ایران با توان و آمادگی بیشتری نسبت به گذشته در میدان حضور دارد و پس از آن عملیات، نفس تازه‌ای گرفته است.





مالکی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بویژه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از آمادگی بالایی برخوردارند و شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای نیست که آمریکا بتواند به‌راحتی به خود اجازه دهد حملات منسجم و گسترده‌ای را علیه مناطق جنوبی ایران انجام دهد.





وی در پایان تأکید کرد که توان و آمادگی نیروهای مسلح ایران، هرگونه محاسبه اشتباه از سوی طرف مقابل برای تعرض مجدد به خاک کشور را با پاسخ جدی مواجه خواهد کرد.