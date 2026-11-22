معاملات رمزارز در بسترهای غیررسمی و با افراد ناشناس می‌تواند خریداران را در معرض کلاهبرداری و فروشندگان را با خطر دریافت پول‌های سرقتی روبه‌رو کند. پیش از هرگونه انتقال وجه، از هویت دریافت‌کننده و اعتبار مسیر معامله اطمینان حاصل کنید.

به گزارش تابناک: گسترش معاملات رمزارز، در کنار فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری و مبادله دارایی‌های دیجیتال، زمینه شکل‌گیری روش‌های جدید کلاهبرداری را نیز فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها در این حوزه، خریدوفروش رمزارز از طریق کانال‌ها و بسترهای غیررسمی و معامله مستقیم با افراد ناشناس است. در چنین شرایطی، ممکن است افراد بدون اطلاع از ماهیت واقعی معامله، درگیر چرخه انتقال پول‌های سرقتی یا سایر فعالیت‌های مجرمانه شوند.

یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری در این حوزه، استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص مختلف برای جابه‌جایی وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است. برای مثال، فردی که قصد فروش رمزارز دارد، ممکن است با شخصی در یک شبکه اجتماعی یا کانال تلگرامی وارد معامله شود. پس از توافق، مبلغ معامله به حساب بانکی فروشنده واریز و رمزارز به خریدار منتقل می‌شود، اما فروشنده ممکن است نداند وجه دریافتی از حساب فردی دیگر و از طریق کلاهبرداری یا سرقت تامین شده است.

البته کلاهبرداری‌های مالی تنها به این روش محدود نمی‌شوند و شیوه‌های متنوعی برای سوءاستفاده از اطلاعات و حساب‌های بانکی افراد وجود دارد. برای آشنایی با سایر روش‌های کلاهبرداری و راهکارهای پیشگیری از آن‌ها، می‌توانید به صفحه امنیت بلو مراجعه کنید.

در این وضعیت، فروشنده حتی اگر از منشأ غیرقانونی پول اطلاعی نداشته باشد، ممکن است به دلیل دریافت وجه مشکوک با محدودیت حساب یا پیگیری‌های قانونی مواجه شود و برای مشخص شدن جزئیات تراکنش، نیاز به ارائه توضیح و مستندات داشته باشد. بنابراین، دریافت وجه در ازای فروش رمزارز لزوما به معنای امن بودن معامله نیست.

خریداران نیز از این خطرها در امان نیستند. در یکی از سناریوهای کلاهبرداری، خریدار پس از توافق با فروشنده ناشناس، مبلغ موردنظر را به حساب اعلام‌شده واریز می‌کند، اما هیچ رمزارزی دریافت نمی‌کند. در موارد دیگر، ممکن است وجه به حساب شخصی واریز شود که خود قربانی یک کلاهبرداری دیگر است. به این ترتیب، خریدار علاوه بر احتمال از دست دادن پول، ممکن است ناخواسته وارد زنجیره انتقال وجوه مشکوک شود.

پیش از انتقال وجه، هویت دریافت‌کننده را بررسی کنید

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، اطمینان از هویت واقعی طرف معامله و تطبیق اطلاعات حساب بانکی با مشخصات فروشنده است. اگر فردی برای دریافت وجه، شماره حساب یا کارتی به نام شخص دیگری ارائه می‌کند، باید نسبت به ادامه معامله محتاط بود. انتقال وجه به حساب اشخاص ثالث، امکان پیگیری و تشخیص ارتباط میان طرفین معامله را دشوار می‌کند و می‌تواند نشانه‌ای از وجود ریسک باشد.

همچنین، پیش از واریز پول باید شرایط معامله، از جمله مبلغ، زمان انتقال، مشخصات کیف پول مقصد و نحوه تحویل رمزارز، به‌روشنی مشخص شده باشد. پیشنهادهای غیرمعمول، قیمت‌های بسیار پایین‌تر از نرخ بازار، اصرار بر تسویه خارج از بستر اصلی معامله یا درخواست انتقال سریع وجه بدون فرصت کافی برای بررسی، از جمله نشانه‌هایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

انتخاب بسترهای معاملاتی معتبر و دارای سازوکار مشخص برای شناسایی هویت و ثبت سوابق معاملات نیز می‌تواند احتمال مواجهه با چنین خطرهایی را کاهش دهد. نگهداری رسیدهای بانکی، اطلاعات مربوط به کیف پول، سوابق مکاتبات و جزئیات توافق نیز در صورت بروز اختلاف یا نیاز به پیگیری، اهمیت زیادی دارد.

یک انتقال وجه ساده، همیشه به معنای معامله‌ای امن نیست

در معاملات رمزارز، تنها دریافت پول یا انتقال دارایی دیجیتال برای اطمینان از درستی معامله کافی نیست. منشأ وجه، هویت دریافت‌کننده و ارتباط میان حساب بانکی و طرف واقعی معامله نیز باید مشخص باشد. بی‌توجهی به این موارد ممکن است خریدار را با از دست رفتن سرمایه و فروشنده را با دریافت پول‌های سرقتی و پیامدهای حقوقی آن روبه‌رو کند.

بنابراین، پیش از هرگونه انتقال وجه برای خرید رمزارز، اعتبار طرف معامله را بررسی کنید، از تطبیق هویت دریافت‌کننده با اطلاعات اعلام‌شده مطمئن شوید و تنها زمانی تراکنش را انجام دهید که شرایط معامله و مسیر انتقال وجه برای شما روشن و قابل پیگیری باشد.