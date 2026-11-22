صفحه نخست»عکس»تک عکس»عکس 1110بازدید۱ پ کد خبر: 4203495 ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۲:۱۶ عکس: آتشبازی زمستانی بر فراز آبشار نیاگارا آسمان آبشار نیاگارا در استان انتاریوی کانادا روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ همزمان با اجرای نمایش آتشبازی زمستانی، غرق در نور و رنگ شد و مناظر چشمنوازی را خلق کرد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاآبشار نیاگاراآتشبازیعکس بین الملل مطالب مرتبطعکسهای روز جهان: از دریچه تابناکتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱عکسهای روز جهان: از دریچه تابناکتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰عکسهای روز جهان: از دریچه تابناکتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۹ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۱ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۳:۰۲ +۱ −۰ پاسخ ما در انتظار سهمیه بندی نانیم و اینها در .... دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
ما در انتظار سهمیه بندی نانیم و اینها در ....
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.