آسمان آبشار نیاگارا در استان انتاریوی کانادا روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ هم‌زمان با اجرای نمایش آتش‌بازی زمستانی، غرق در نور و رنگ شد و مناظر چشم‌نوازی را خلق کرد.