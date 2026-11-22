۲ سال حبس برای رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک
رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک به دو سال حبس و انفصال دائم محکوم شد.
به گزارش تابناک؛ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، زهرا اینچهدرگاهی، رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک را در پرونده اختلاس ارزی، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۲۱ هزار و ۱۱۷ یورو و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
مطابق این حکم قضایی، رئیس وقت فدراسیون، درخواست تأمین ارز به مبلغ ۴۷ هزار و ۸۰۰ دلار را برای تسویه بدهی فدراسیون ایران به فدراسیون جهانی ژیمناستیک (FIG) ارائه میدهد که با موافقت وزارت ورزش، معادل یورویی آن به میزان ۲۵ هزار و ۲۱۷ یورو در اردیبهشت ۱۳۹۷ به وی تحویل داده میشود.
وی پس از بازگشت از اجلاس فدراسیون جهانی در کانادا (می ۲۰۱۸) ، مدعی میشود که از محل این ارز، مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو را بابت هزینههای سفر و ۲۲ هزار یورو را به صورت دستی بابت تسویه بدهی به فدراسیون جهانی پرداخت کرده.
در جریان تحقیقات بازپرسی، استعلامهای رسمی از کمیته ملی المپیک و بررسی اسناد حسابداری فدراسیون جهانی نشان داد که در تاریخ مذکور تنها مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو در حساب فدراسیون جهانی ثبت شده و هیچگونه سند رسمی مبنی بر پرداخت ۲۲ هزار یورو وجود ندارد.
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نظرات بینندگان
اختلاس با دزدی چه فرقی داره می شه یه نفر توضیح بده لطفا؟
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