به گزارش تابناک؛ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، زهرا اینچه‌درگاهی، رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک را در پرونده اختلاس ارزی، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۲۱ هزار و ۱۱۷ یورو و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

مطابق این حکم قضایی، رئیس وقت فدراسیون، درخواست تأمین ارز به مبلغ ۴۷ هزار و ۸۰۰ دلار را برای تسویه بدهی فدراسیون ایران به فدراسیون جهانی ژیمناستیک (FIG) ارائه می‌دهد که با موافقت وزارت ورزش، معادل یورویی آن به میزان ۲۵ هزار و ۲۱۷ یورو در اردیبهشت ۱۳۹۷ به وی تحویل داده می‌شود.

وی پس از بازگشت از اجلاس فدراسیون جهانی در کانادا (می ۲۰۱۸) ، مدعی می‌شود که از محل این ارز، مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو را بابت هزینه‌های سفر و ۲۲ هزار یورو را به صورت دستی بابت تسویه بدهی به فدراسیون جهانی پرداخت کرده.

در جریان تحقیقات بازپرسی، استعلام‌های رسمی از کمیته ملی المپیک و بررسی اسناد حسابداری فدراسیون جهانی نشان داد که در تاریخ مذکور تنها مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ یورو در حساب فدراسیون جهانی ثبت شده و هیچ‌گونه سند رسمی مبنی بر پرداخت ۲۲ هزار یورو وجود ندارد.