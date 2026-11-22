نوبیتکس در ادامه توسعه خدمات خود به‌عنوان پلتفرم جامع مدیریت دارایی دیجیتال، از دستیار هوشمند خریدوفروش رمزارز رونمایی کرد. این دستیار با دریافت درخواست‌های متنی یا صوتی کاربران، سفارش‌های معاملاتی را برای بررسی و تأیید آماده می‌کند. معرفی این محصول، بخشی از برنامه نوبیتکس برای گسترش کاربرد هوش مصنوعی در خدمات مالی و توسعه شیوه‌های تازه تعامل کاربران با پلتفرم است.

کاربرد هوش مصنوعی در صنعت مالی دیگر به پردازش اطلاعات و ابزارهای تحلیلی محدود نیست و به‌تدریج شیوه استفاده کاربران از خدمات مالی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های این تحول، فراهم‌کردن امکان تعامل با زبان طبیعی است؛ تجربه‌ای که در آن کاربران می‌توانند به‌جای طی‌کردن مراحل متعدد و کار با ابزارهای تخصصی، درخواست‌های خود را مستقیماً مطرح کنند. نوبیتکس نیز با معرفی دستیار هوشمند، این شیوه تعامل را در فرایند خریدوفروش رمزارز به کار گرفته است.

در نسخه فعلی، کاربران می‌توانند درخواست خرید یا فروش رمزارز را به‌صورت متنی یا صوتی بیان کنند. دستیار پس از پردازش درخواست، جزئیات سفارش شامل نوع دارایی، جهت معامله، مقدار یا مبلغ و قیمت را آماده کرده و برای بررسی نمایش می‌دهد. این قابلیت از سفارش‌گذاری با قیمت بازار و قیمت معین پشتیبانی می‌کند و در صورت استفاده از ورودی صوتی، متن تشخیص‌داده‌شده نیز در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

در این فرایند، هوش مصنوعی وظیفه آماده‌سازی سفارش را بر عهده دارد و تصمیم نهایی برای ثبت آن همچنان با کاربر است. کاربران پس از بررسی جزئیات می‌توانند سفارش را تأیید کنند و اجرای آن نیز متناسب با نوع سفارش و شرایط بازار انجام می‌شود. دسترسی به این قابلیت از طریق آیکن دستیار در صفحه خرید رمزارز نوبیتکس فراهم شده است.

هوش مصنوعی در آینده خدمات مدیریت دارایی نوبیتکس

توسعه دستیار هوشمند در امتداد راهبرد نوبیتکس برای ارائه مجموعه‌ای یکپارچه از خدمات مدیریت دارایی دیجیتال قرار دارد؛ راهبردی که در کنار تنوع‌بخشی به ابزارها و خدمات مالی، بر بهبود تجربه دسترسی و استفاده از آن‌ها نیز متمرکز است.

توسعه دستیار هوشمند نوبیتکس به فرایند سفارش‌گذاری محدود نخواهد ماند. در ادامه این مسیر، گسترش قابلیت‌های دستیار در حوزه‌هایی مانند تحلیل بازار، مدیریت دارایی‌ها و دسترسی به سایر خدمات مالی دنبال می‌شود. نوبیتکس با این رویکرد، به دنبال آن است که هوش مصنوعی به بخشی از تجربه یکپارچه کاربران در مدیریت دارایی‌های دیجیتال تبدیل شود و شیوه تعامل آن‌ها با خدمات مالی را ساده‌تر کند.